Jay-Z на фоне обвинений в изнасиловании вышел на красную дорожку с Бейонсе и дочерью (видео)

Никто из семьи Jay-Z и виду не подал, что сейчас над рэпером сгустились тучи. Они улыбались и позировали фотографам, демонстрируя, что у них все хорошо.

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Всего сутки спустя после обвинений в изнасиловании 13-летней девушки в 2000 году 55-летний рэпер Jay-Z вместе с женой Бейонсе и их 12-летней дочерью Блю Айви появился на публике. Семья посетила премьеру нового фильма "Муфаса: Король Лев", пишет People. Их сопровождала мать Бейонсе Тина Ноулз.

Певица, озвучившая в мультфильме Налу, была одета в облегающее платье без бретелек с золотыми круговыми накладками по всему наряду, разрезом до бедра и глубокий вырез в зоне декольте. Айви, подарившая свой голос Киаре, выглядела гораздо старше своих лет в золотом платье без бретелек. Ее сплошной блестящий образ имел те же черные оттенки, что наряд ее матери. Губы девочки были накрашены яркой красной помадой.

70-летняя Тина Ноул позировала с родными в черном топе с открытыми плечами, брюках, черных перчатках и золотых украшениях.

Семью на премьере сопровождала мать Бейонсе, Тина Ноулз Фото: Getty

Отец семейства щеголял в темно-бордовом костюме и галстуке.

Вся семья улыбалась и, казалось, пребывала в праздничном настроении и игнорировала скандал, нависший над ними.

После того как СМИ написали об обвинениях потенциальной жертвы, рассказавшей о том, что Jay-Z и P Diddy изнасиловали ее, когда она была несовершеннолетней, рэпер сразу же заявил о том, что он стал "жертвой "попытки шантажа" и опасается, что его трое детей от Бейонсе будут "терпеть" преследование в результате шокирующих обвинений. Это, утверждает истица под псевдонимом Джейн Доу, случилось на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2000 в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

По его словам, особенно он боится за старшую дочь, которая может столкнуться с вопросами от своих друзей по поводу судебного иска. У пары также есть близнецы Руми и Сэр, которым семь лет.

"Единственное, что меня огорчает – это моя семья. Моей жене и мне придется усадить наших детей, один из которых в том возрасте, когда ее друзья наверняка увидят прессу и зададут вопросы о природе этих обвинений, а также объяснят жестокость и жадность людей. Несправедливо пытаться понять необъяснимые степени злобы, направленные на разрушение семей и человеческого духа", – подчеркнул он.

Бейонсе заявила, что гордится своей дочерью

В СМИ уже говорят о том, что команда Бейонсе и Jay-Z запустила мощную пиар-кампанию по отбеливанию репутации. Например, для журналистов появление всей семьи на премьере стало небольшим сюрпризом на фоне обвинений, поскольку Бейонсе, Jay-Z и Блю Айви "не сказали ранее прессе о посещении мероприятия, несмотря на их участие".

Иск против Шона Комбса был подан в Южном округе Нью-Йорка в октябре прошлого года, а 8 декабря 2024 года потерпевшая подала повторный иск, в котором была указана и личность Jay-Z, чье настоящее имя Шон Картер. Гражданский иск был подан примерно за месяц до того, как Блю Айви станет подростком, так как 7 января ей исполнится 13 лет. Как и ее родители, она интересуется музыкой и посетила концерт Сабрины Карпентер в прошлом месяце в Лос-Анджелесе.

Шон Комбс и Шон Картер дружат много десятилетий, и Jay-Z был постоянным гостем скандальных белых вечеринок Пи Дидди, где, судя по десяткам обвинений в адрес Комбса, имели место насилие, наркотики и прочее.

В сентябре магнат музыкальной индустрии был арестован и теперь ждет суда в бруклинской тюрьме, который назначен на 5 мая 2025 года. Как и Jay-Z, он отвергает все обвинения в свой адрес, хотя число потерпевших уже превышает 120 человек, и их показания во многом совпадают.

Ранее Фокус писал, что в сети появился список гостей вечеринок P Diddy.