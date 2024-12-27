Тверезе Різдво: яке суворе правило ніколи не порушує Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська, як і інші члени королівської сім'ї, ніколи не зловживає алкоголем, навіть коли святкують Різдво.

Related video

Король Чарльз і королева Камілла на Різдво влаштували святковий бенкет у Сандрінгемі, але є одна річ, яку королівська сім'я робити не буде. Королівська сім'я, а також принцеса Кейт Міддлтон, дотримуються суворого етикету. Про це пише HELLO!

Король Чарльз і королева Камілла прийняли старших членів королівської сім'ї та їхніх дітей у Сандрінгемі на це Різдво. Королівська сім'я насолоджувалася щорічним походом до церкви Святої Марії Магдалини, за яким була традиційна різдвяна вечеря з усіма атрибутами.

Кейт Міддлтон із сім'єю Фото: Getty Images

Принцеса Кейт, принц Вільям і їхні діти принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, стали почесними гостями на святкуваннях цього року. Свята 2024 року стали особливими для королівської сім'ї, оскільки Кейт Міддлтон і король Чарльз борються з раком.

Колишній королівський дворецький Грант Гарролд розповів в інтерв'ю, що хоча всі члени королівської сім'ї (цього року їх було 45) збираються за святковим столом і мають доступ до багатого винного льоху, вони ніколи не напиваються за столом. Не тільки на Різдво, а й на інших сімейних урочистостях.

"Можу заприсягтися, що ніколи не бачив члена королівської сім'ї п'яним. А ось якщо говорити про співробітників, то це зовсім інша справа!" — зізнався Гарролд.

Експерт з королівського етикету Грант працював на короля Чарльза з 2004-го до 2011 року, коли той був принцом Уельським, і протягом багатьох років спілкувався з принцом Вільямом, принцесою Кейт і принцом Гаррі.

"Раніше ми ходили на різдвяні вечірки — і це було шалено весело. Сидіти за одним столом із принцом Вільямом і обідати з ним було досить незвично, але цікаво", — розповів Гарролд.

За його словами, принцеса Кейт та інші високопоставлені члени королівської сім'ї ніколи не повинні напиватися.

Кейт Міддлтон вийшла у світ на Різдво Фото: Getty Images

"Але знову ж таки, ти ніколи не бачив їх п'яними, навіть насмілюся сказати, Гаррі, ніколи особисто. Я ніколи не бачив нікого з них п'яним", — розповів колишній дворецький.

Однак це не означає, що королівська сім'я не насолоджується винами Насправді, 25 грудня їм пропонують доволі великий вибір спиртного, перевагу віддають брендам, які мають королівський ордер, як-от шампанське Laurent-Perrier, що продають у магазині в Highgrove House.

Королівська сім'я в Сандрінгемі на Різдво Фото: Getty Images

"Вони завжди традиційно пропонували білі вина із закускою, а потім червоні вина. Що я також пам'ятаю, так це те, що до пудингу іноді подавали десертне вино або рожеве шампанське", — розповів Грант.

Водночас покійна королева Єлизавета, її сестра Маргарет і королева-мати дуже любили джин і пряний лікер Дюбонне.

Грант Гарролд навіть розповів, як минає Різдво в Сандрінгемі.

Королівське різдвяне меню

Сніданок — смажені страви для чоловіків, легші страви для жінок.

11:00 — Чай і кава з печивом.

12.30 — Передобідні напої

13:00-15:00 — Різдвяний обід — смажена індичка з усіма гарнірами

16:00-18:00 — Післяобідній чай

18:30-19:00 — Передвечірні напої

19:00-20:00 — Напої перед вечерею

20:00-22:00 — Вечеря

Опівночі — Вечеря на бажання

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді раніше спростував чутки про те, що Її покійна Величність випивала чотири коктейлі на день. "Вона була б у шоці, якби пила так багато. Я тільки сказав, що їй подобається джин і Дюбонне. Це її улюблений напій... Вона не прокидається вранці й не випиває велику порцію джину з тоніком", — розповідав шеф-кухар.

Що стосується принцеси Уельської, то Кейт Міддлтон і її чоловік принц Вільям відомі своєю любов'ю до пінти пива, чи то Guinness, чи лагер на розлив під час офіційних заходів. Однак Кейт тримає свій улюблений напій вдома в таємниці.

Нагадаємо, принцеса Кейт Міддлтон із сім'єю відвідала церковну службу на Різдво. Вона одягла своє старе зелене пальто і доповнила образ елегантним капелюшком з бантом.