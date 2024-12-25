Кейт Міддлтон святкуватиме Різдво із 45 членами королівської сім'ї (фото)

Принцеса Кейт порадувала шанувальників, з'явившись на святковій службі в Сандрінгемі. Її супроводжували принц Вільям і троє її дітей.

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Кейт Міддлтон вийшла у світ, відвідавши різдвяну службу в Сандрінгемі разом з іншими членами королівської сім'ї. Це перше Різдво принцеси Уельської після того, як вона повідомила, що захворіла на рак. І шанувальники принцеси були раді її побачити поруч із королем Чарльзом і королевою Каміллою. Про це пише Daily Mail.

Різдвяна служба в Сандрінгемі

Кейт супроводжували її діти: принцеси Шарлотта і принци Луї та Джордж.

76-річний Чарльз і 77-річна королева Камілла пройшли пішки коротку відстань від Сандрінгемського палацу до церкви Святої Марії Магдалини повз натовп фанатів.

Король Чарльз і королева Камілла Фото: Getty Images

Вільям йшов пліч-о-пліч з Шарлоттою, а Кейт, одягнена в зелене пальто і капелюшок, посміхалася натовпу. Для свого виходу у світ вона вибрала старовинні сережки, маленький капелюшок з бантом і зелене пальто, створене Сарою Бертон для Alexander McQueen, яке вона одягала вже минулого року.

У Кейт Міддлтон був важкий рік боротьби з раком, але вона мала здоровий і щасливий вигляд, коли йшла до церкви.

Кейт Міддлтон із сім'єю Фото: Getty Images

Минулого тижня принц Вільям заявив, що з нетерпінням чекає можливості провести Різдво із 45 членами своєї сім'ї "в одній кімнаті", оскільки як головнокомандувач полковник він відвідав сезонний захід для сімей 1-го батальйону Мерсійського полку в Булфорді, Вілтшир.

Однак опальний 64-річний принц Ендрю, молодший брат короля Чарльза, не буде присутній на урочистостях королівської сім'ї.

Останні два роки поспіль він приєднувався до сім'ї в церкві, але, як повідомляється, цього року готується провести Різдво зі своєю колишньою дружиною Сарою, герцогинею Йоркською.

Запрошені в Сандрінгем можуть розраховувати на поєднання традиційних розваг та обмін подарунків.

Відомо, що члени королівської сім'ї відкрили свої подарунки напередодні Різдва, віддаючи данину поваги німецькому походженню родини.

Вони зазвичай розкладають свої подарунки на високих столиках і обмінюються ними за чаюванням.

Відомо, що вони люблять дарувати один одному незвичайні подарунки, зазвичай купуючи недорогі, але кумедні штучки, замість того щоб витрачати багато грошей на великі, розкішні подарунки. Наприклад, принц Вільям якось подарував своїй покійній бабусі королеві Єлизаветі пару туфель з її власним портретом.

Також до короля і королеви приєдналися герцог і герцогиня Единбурзькі, і вагітна принцеса Беатріс, з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці і своїм пасинком Крістофером Вульфом.

Принцеса Беатріс із чоловіком і пасинком Фото: Getty Images

Леді Чатто, дочка покійної принцеси Маргарет, також була присутня. Після служби в церкві, всі запрошені повернулися до традиційного обіду зі смаженої індички та гарнірів.

За словами колишнього шеф-кухаря королеви Єлизавети II Даррена Макгрейді, який часто обслуговував Різдво в Сандрінгемі в 1980-х і 1990-х роках, вони сядуть за стіл і будуть готові до трапези рівно о 13:15.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон готується до ролі королеви Великої Британії.

Також Фокус писав про різдвяну листівку принца Вільяма і Кейт Міддлтон.