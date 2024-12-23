Кейт Миддлтон готовится к роли королевы, — СМИ

Последний год был тяжелым для семьи Уэльских. И Кейт Миддлтон, и ее свекру, королю Чарльзу ІІІ, диагностировали онкологию.

Related video

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к своим ролям короля и королевы. Об этом пишет Page Six.

В этом году супруги со своими детьми пропустили традиционный праздничный обед в Букингемском дворце с королем Чарльзом III и остальной монаршей семьей. Вместо этого они прибыли в Анмер-Холл в Норфолке после того, как друг семьи сказал, что это было "невероятно трудное время".

Последние 12 месяцев Кэтрин боролась с раком. Сейчас принцесса закончила химиотерапию, и пара находится дома со своими детьми, 11-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи.

"Никто не мог ожидать того, что этот год принес принцу и принцессе Уэльским. Для них очень важна семья, а дети являются центром их вселенной", — говорит инсайдер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

"Они хотели начать праздновать раньше. Они сосредоточены на этом рождественском [сезоне] на том, чтобы быть с семьей дома, а затем присоединиться к остальной семье Виндзоров на Рождество. Принц Уэльский сказал, что это был самый тяжелый год в его жизни", — добавил близкий друг семьи.

По словам инсайдера, больной Кейт Миддлтон становится все лучше, поскольку она все чаще выходит на публику.

В частности, сейчас Кейт и Уильям живут с осознанием того, что они потенциально лишь в одном шаге от того, чтобы стать королем и королевой, особенно потому, что король Чарльз продолжает лечение от рака.

"Кэтрин готова стать королевой, как никогда", — сказал историк Хьюго Уикерс.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

"Он (король Чарльз, — ред.) выглядит довольно истощенным вблизи, краснеет вокруг глаз и похудел", — сказал один королевский инсайдер, который недавно видел суверена.

Напомним, почему Кейт Миддлтон пропустила обед в Букингемском дворце.

Также Фокус писал о рождественской открытке семьи Уэльских.