Кейт Миддлтон пропустила рождественский обед короля Чарльза: в чем причина

Каждый год монарх собирает самых близких людей перед Рождеством в Букингемском дворце. После этого они едут в Сандрингем.

Related video

Кейт Миддлтон и принц Уильям пропустили рождественский обед короля Чарльза ІІІ. Об этом пишет People.

Британский монарх начинает празднование Рождества на своем ежегодном предрождественском обеде во дворце, но не все близкие люди присутствовали.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их трое детей, принц Джордж, 11, принцесса Шарлотта, 9, и принц Луи, 6, не пришли на нынешние торжества в Букингемском дворце в четверг, 19 декабря. Пара и их дети уже в Норфолке, Англия, в преддверии традиционного королевского празднования Рождества в поместье Сандрингем.

Между тем 76-летний король Чарльз III принял нескольких членов королевской семьи на рождественский обед, в частности, своего младшего брата принца Эдварда и его жену Софи, герцогиню Эдинбургскую, принцессу Евгению и принцессу Беатрис, принцессу Анну с мужем.

Король Чарльз организовал предрождественский обед

Брат Чарльза принц Эндрю и Сара Фергюсон отменили свое появление на рождественском обеде.

Рождественский обед королевской семьи — это частная семейная встреча, и традиция, которую король Чарльз продолжил со времен правления своей покойной матери, королевы Елизаветы II. Десятки членов семьи собираются примерно за неделю до Рождества на праздничную трапезу в Букингемском дворце в Лондоне. Оттуда покойная королева направлялась в Сандрингем, свое частное поместье в сельской местности Норфолка, и выходила в церковь Святой Марии Магдалины на Рождество со своей семьей.

Напомним, вернется ли Кейт Миддлтон к прежней жизни после лечения рака.

Также Фокус писал о рождественской открытке семьи Уэльских.