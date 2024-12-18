"Рак так не работает": Кейт Миддлтон никогда не вернется к прежней жизни, — СМИ

В сентябре 2024 года Кейт Миддлтон выпустила эмоциональное видео, чтобы объявить о завершении курса химиотерапии. В заявлении жена принца Уильяма сказала, что это было "облегчением".

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Кейт Миддлтон "теперь другой человек", поскольку принцесса Уэльская продолжает выздоравливать после "жестокого" года борьбы с раком. Об этом пишет Tatler.

Сейчас эксперты говорят, что она не вернется к жизни, которой жила до этого.

"Нас призывают не смотреть на это как на раздел, который закончился, а потом все возвращается к нормальному состоянию, потому что рак так не работает", — сказал Роберт Хардман, автор книги "Становление короля: Чарльз III и современная монархия".

Для жены принца Уильяма возвращение к публичной жизни после нескольких месяцев вне поля зрения было медленным, но стабильным. После недель спекуляций Кэтрин смогла провести ежегодный концерт колядок "Вместе на Рождество" в начале декабря и появилась в красном, улыбаясь перед камерами. И хотя в последнее время она могла взять на себя несколько событий — приветствовать эмира Катара и его жену во время государственного визита в Великобританию, посетить воскресную службу памяти в кенотафе, 2024 год, несомненно, стал испытанием для Кэтрин, которая выздоравливает от онкологии.

"Я не знала, что этот год будет годом, который я только что прожила", — сказала будущая королева певице Паломе Фейт.

После объявления своего диагноза в марте Кейт Миддлтон ушла из публичной жизни, чтобы пройти химиотерапию и посвятить время своей семье. Позже монаршая персона сказала, что это были "невероятно тяжелые" девять месяцев.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В июне принцесса порадовала публику, посетив парад короля Trooping the Colour, за которым последовало появление на финал Уимблдона со своей дочерью, принцессой Шарлоттой.

В сентябре Кейт выпустила эмоциональное видео, чтобы объявить, что она завершила курс химиотерапии. В заявлении жена принца Уильяма сказала, что это было "облегчением".

"Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать принимать каждый день так, как он приходит. Однако я с нетерпением жду возвращения на работу и еще несколько публичных выступлений в ближайшие месяцы, когда смогу", — сказала тогда принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Напомним, о каком образе пожалела Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о решении Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которое может нарушить традиции королевской семьи.