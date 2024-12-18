"Рак так не працює": Кейт Міддлтон ніколи не повернеться до попереднього життя, — ЗМІ

У вересні 2024 Кейт Міддлтон випустила емоційне відео, щоб оголосити про завершення курсу хіміотерапії. У заяві дружина принца Вільяма сказала, що це було "полегшенням".

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Кейт Міддлтон "тепер інша людина", оскільки принцеса Уельська продовжує одужувати після "жорстокого" року боротьби з раком. Про це пише Tatler.

Наразі експерти кажуть, що вона не повернеться до життя, яким жила до цього.

"Нас закликають не дивитися на це як на розділ, який закінчився, а потім все повертається до нормального стану, тому що рак так не працює", — сказав Роберт Хардман, автор книги "Становлення короля: Чарльз III і сучасна монархія".

Для дружини принца Вільяма повернення до публічного життя після кількох місяців поза увагою було повільним, але стабільним. Після тижнів спекуляцій Кетрін змогла провести щорічний концерт колядок "Разом на Різдво" на початку грудня та зʼявилася в червоному, усміхаючись перед камерами. І хоча останнім часом вона мала змогу взяти на себе кілька подій – вітати еміра Катару та його дружину під час державного візиту до Великої Британії, відвідати недільну службу пам’яті в кенотафі, 2024 рік, безсумнівно, став випробуванням для Кетрін, яка одужує від онкології.

"Я не знала, що цей рік буде роком, який я щойно прожила", — сказала майбутня королева співачці Паломі Фейт.

Після оголошення свого діагнозу в березні Кейт Міддлтон пішла з публічного життя, щоб пройти хіміотерапію та присвятити час своїй родині. Пізніше монарша персона сказала, що це були "неймовірно важкі" дев'ять місяців.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У червні принцеса порадувала публіку, відвідавши парад короля Trooping the Colour, за яким послідувала поява на фінал Вімблдону зі своєю донькою, принцесою Шарлоттою.

У вересні Кейт випустила емоційне відео, щоб оголосити, що вона завершила курс хіміотерапії. У заяві дружина принца Вільяма сказала, що це було "полегшенням".

"Хоча я закінчила хіміотерапію, мій шлях до зцілення та повного одужання довгий, і я повинна продовжувати приймати кожен день так, як він приходить. Проте я з нетерпінням чекаю повернення на роботу та ще кілька публічних виступів у найближчі місяці, коли зможу", — сказала тоді принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Нагадаємо, про який образ пошкодувала Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про рішення Кейт Міддлтон та принца Вільяма, яке може порушити традиції королівської родини.