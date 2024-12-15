"Не варто було": Кейт Міддлтон сильно пошкодувала про один зі своїх образів (фото)

На Різдво 2019 року майбутня королева скоординувала своє вбрання з рідними. Втім, вона пошкодувала про цей вибір через теплу погоду.

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Кейт Міддлтон сильно пошкодувала про одне зі своїх перших королівських різдвяних свят, коли вийшла на традиційну прогулянку з рідними у 2019 році. Про це пише Mirror.

Однією з монарших традицій, яку шанувальники з нетерпінням щороку чекають, є прогулянка до церкви в різдвяний ранок, коли члени королівської родини вітають доброзичливців, які прийшли їх побачити. В останні роки Кейт Міддлтон та принца Вільяма супроводжували їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї та інші близькі люди, наприклад, принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками.

Втім, був рік, який негативно запамʼятався принцесі Уельській. У 2019 під час прогулянки Кейт скоординувала вбрання сім'ї, і вони зʼявилися в темно-зеленому. У той час як шанувальники по всьому світу захоплювалися їхнім стилем, виявилося, що Кейт Міддлтон сильно пошкодувала про свій вибір, навіть сказавши одному прихильнику, що їй "справді не варто було його одягати".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми на Різдво 2019 Фото: Getty Images

У той день майбутня королева Великої Британії зʼявилася у сірому пальті Catherine Walker у поєднанні із зеленим капелюхом, сумкою та туфлями на підборах. Маленька принцеса Шарлотта тим часом була у смарагдовому пальті, тримаючи маму за руку. Втім, під час короткої розмови з 19-річною фанаткою Рейчел Енвіл принцеса Уельська (тоді ще герцогиня Кембриджська) зізналася, що це був неправильний вибір у надзвичайно теплу погоду.

"Кейт розмовляла з моєю донькою про одяг і про те, що їй було дуже спекотно, вона сказала: "Мені справді не варто було це одягати". Я там розмовляю з Шарлоттою про ляльок, а моя дочка про моду з Кейт. Це не була фальшивка, це була справжня дискусія", — розповіла мама дівчинки.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Різдвяні традиції королівської родини зазвичай включають ранкове відвідування церкви Святої Марії Магдалини, зустріч з доброзичливцями та святковий обід з індичкою. Цього року король Чарльз готується провести одне зі своїх найграндіозніших різдвяних святкувань, на яких очікується участь 45 осіб королівської сім’ї в Сандрінгемі.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон пережила розрив з принцом Вільямом у 2007 році.

Також Фокус писав про те, чому Кейт Міддлтон може стати королевою раніше.