Кейт Міддлтон може стати королевою набагато раніше: що стало причиною

2024 рік став особливо важким для монаршої родини. І король Чарльз ІІІ, і його невістка Кейт Міддлтон захворіли на рак.

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За словами королівської біографки, Кейт Міддлтон і принц Вільям зіткнулися з можливістю стати королем і королевою Великої Британії набагато раніше, ніж вони очікували, оскільки король Чарльз ІІІ продовжує боротися з раком. Про це пише People.

"Хоча король виконує свої обов’язки з типовою рішучістю, йому довелося прийняти обмеження під час лікування раку", — сказала Саллі Беделл Сміт.

За словами експертки, у результаті принц Вільям взяв на себе більше обов’язків, і вони з Кейт Міддлтон готувалися до своїх майбутніх ролей раніше, ніж очікували.

76-річний Чарльз був коронований у травні 2023 року, а менш ніж через рік, у лютому 2024 року, монарх оголосив, що в нього виявили невідому форму раку.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Інсайдер тим часом вважає, що "для принца та принцеси Уельських є відчуття затишшя перед бурею".

"Вони наступні в черзі на найбільшу роботу в їхньому житті, і, звичайно, здоров’я Кейт стало пріоритетним, але це також дозволило кожному зробити крок назад і зрозуміти, що важливо прямо зараз", — каже джерело видання.

Яскравим свідченням того, що принц Вільям готовий до своєї майбутньої ролі, стала його поява на офіційному відкритті собору Паризької Богоматері від імені батька.

Принц Вільям у Парижі

Цей рік також був важким для Кейт Міддлтон. У січні Кенсінгтонський палац повідомила, що принцесі зробили планову операцію на черевній порожнині.

У березні майбутня королева поділилася в дуже особистому відео, що у неї діагностували рак і вона проходить курс хіміотерапії.

У вересні монарша персона опублікувала ще одне відео, у якому вона зізналася, що "нарешті завершила курс хіміотерапії".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям планують романтичну поїздку.

Також Фокус писав про номінацію Кейт Міддлтон на титул "Людина року".