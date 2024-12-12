Кейт Міддлтон може стати королевою набагато раніше: що стало причиною
2024 рік став особливо важким для монаршої родини. І король Чарльз ІІІ, і його невістка Кейт Міддлтон захворіли на рак.
За словами королівської біографки, Кейт Міддлтон і принц Вільям зіткнулися з можливістю стати королем і королевою Великої Британії набагато раніше, ніж вони очікували, оскільки король Чарльз ІІІ продовжує боротися з раком. Про це пише People.
"Хоча король виконує свої обов’язки з типовою рішучістю, йому довелося прийняти обмеження під час лікування раку", — сказала Саллі Беделл Сміт.
За словами експертки, у результаті принц Вільям взяв на себе більше обов’язків, і вони з Кейт Міддлтон готувалися до своїх майбутніх ролей раніше, ніж очікували.
76-річний Чарльз був коронований у травні 2023 року, а менш ніж через рік, у лютому 2024 року, монарх оголосив, що в нього виявили невідому форму раку.
Інсайдер тим часом вважає, що "для принца та принцеси Уельських є відчуття затишшя перед бурею".
"Вони наступні в черзі на найбільшу роботу в їхньому житті, і, звичайно, здоров’я Кейт стало пріоритетним, але це також дозволило кожному зробити крок назад і зрозуміти, що важливо прямо зараз", — каже джерело видання.
Яскравим свідченням того, що принц Вільям готовий до своєї майбутньої ролі, стала його поява на офіційному відкритті собору Паризької Богоматері від імені батька.
Цей рік також був важким для Кейт Міддлтон. У січні Кенсінгтонський палац повідомила, що принцесі зробили планову операцію на черевній порожнині.
У березні майбутня королева поділилася в дуже особистому відео, що у неї діагностували рак і вона проходить курс хіміотерапії.
У вересні монарша персона опублікувала ще одне відео, у якому вона зізналася, що "нарешті завершила курс хіміотерапії".
Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям планують романтичну поїздку.
Також Фокус писав про номінацію Кейт Міддлтон на титул "Людина року".