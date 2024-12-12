Кейт Миддлтон может стать королевой намного раньше: что стало причиной

2024 год стал особенно тяжелым для монаршей семьи. И король Чарльз III, и его невестка Кейт Миддлтон заболели раком.

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По словам королевского биографа, Кейт Миддлтон и принц Уильям столкнулись с возможностью стать королем и королевой Великобритании гораздо раньше, чем они ожидали, поскольку король Чарльз ІІІ продолжает бороться с раком. Об этом пишет People.

"Хотя король выполняет свои обязанности с типичной решимостью, ему пришлось принять ограничения во время лечения рака", — сказала Салли Беделл Смит.

По словам эксперта, в результате принц Уильям взял на себя больше обязанностей, и они с Кейт Миддлтон готовились к своим будущим ролям раньше, чем ожидали.

76-летний Чарльз был коронован в мае 2023 года, а менее чем через год, в феврале 2024 года, монарх объявил, что у него обнаружили неизвестную форму рака.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Инсайдер тем временем считает, что "для принца и принцессы Уэльских есть ощущение затишья перед бурей".

"Они следующие в очереди на самую большую работу в их жизни, и, конечно, здоровье Кейт стало приоритетным, но это также позволило каждому сделать шаг назад и понять, что важно прямо сейчас", — говорит источник издания.

Ярким свидетельством того, что принц Уильям готов к своей будущей роли, стало его появление на официальном открытии собора Парижской Богоматери от имени отца.

Принц Уильям в Париже

Этот год также был тяжелым для Кейт Миддлтон. В январе Кенсингтонский дворец сообщила, что принцессе сделали плановую операцию на брюшной полости.

В марте будущая королева поделилась в очень личном видео, что у нее диагностировали рак и она проходит курс химиотерапии.

В сентябре монаршая особа опубликовала еще одно видео, в котором она призналась, что "наконец завершила курс химиотерапии".

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют романтическую поездку.

Также Фокус писал о номинации Кейт Миддлтон на титул "Человек года".