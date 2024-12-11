Принц Уильям готовит романтический сюрприз для Кейт Миддлтон: детали

Последний год был особенно тяжелым для британской королевской семьи. И Кейт Миддлтон, и ее свекор, король Чарльз ІІІ, борются с онкологией.

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Принц Уильям заберет Кейт Миддлтон в "райское" место Великобритании с "карибскими пляжами". Об этом пишет Mirror.

Как сообщается, принц Уэльский планирует романтический отпуск для своей жены Кейт Миддлтон на юго-западе Англии после тяжелого года для монаршей четы. В 2024 году Кэтрин боролась с неизвестной формой рака, а король Чарльз проходил лечение от той же болезни.

Это Рождество будет особенно значимым, поскольку королевская пара еще больше дорожит временем, проведенным друг с другом. Источник рассказал журналу Bella, что будущий король Великобритании "хочет создать воспоминания с Кейт, поэтому он планирует романтический побег на острова Силли — одно из их любимых мест, где можно спокойно провести время вместе".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Вероятно, путешествие состоится в начале 2025 года. Острова Силли расположены неподалеку от побережья Корнуолла.

Рак у Кейт Миддлтон

В начале осени 2024 года принцесса Уэльская объявила, что закончила курс химиотерапии. Впрочем, об окончательном выздоровлении жены Уильяма пока неизвестно. Она довольно редко появляется на публике в течение последнего года по понятным причинам.

Самой большой поддержкой будущей королевы стал ее муж, который вместе с монаршими обязанностями помогал возлюбленной и воспитывал троих их детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Кейт Миддлтон на рождественском концерте Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям рассказал, что его жена чувствует себя хорошо.

Также Фокус писал обо всех выходах онкобольной Кейт Миддлтон за 2024 год.