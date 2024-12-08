Самый тяжелый год: все выходы онкобольной Кейт Миддлтон за 2024 (фото)

Весь год принцесса Уэльская в основном посвятила выздоровлению и семье. Вспоминаем, какие мероприятия и встречи заслужили личного внимания будущей королевы Великобритании.

2024 год стал особенно тяжелым для королевской семьи Великобритании. Королю Чарльзу III и Кейт Миддлтон диагностировали онкологию. Хотя суверен активнее появлялся на публике из-за своей высокой роли, его невестка большую часть времени посвящала выздоровлению и семье. Фокус вспоминает все появления жены принца Уильяма, которых в этом году было, как никогда, мало.

Что случилось с Кейт Миддлтон

В январе 2024 года стало известно, что принцесса перенесла операцию на брюшной полости, которую в Кенсингтонском дворце назвали плановой. Сразу было сообщено, что Кейт Миддлтон не вернется к выполнению публичных обязанностей до Пасхи, которая в 2024 году пришлась на 31 марта.

Кейт Миддлтон в Лондонской клинике преимущественно посещал принц Уильям, поскольку принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи не пускали к маме из-за страха заразить и так слабый организм. Они общались по видеосвязи.

Рак у Кейт Миддлтон

Впоследствии стало известно, что будущей королеве диагностировали онкологию во время проверки послеоперационных тестов. Тип рака Кэтрин до сих пор не разглашается, поскольку это является медицинской тайной. В конце марта многодетная мама откровенно рассказала о своем диагнозе, чтобы избежать спекуляций вокруг этой темы.

"То, что Уильям рядом со мной, также является источником утешения и успокоения. Как и любовь, поддержка и доброта, которые проявляли так много из вас. Это так много значит для нас обоих", — говорила невестка короля Чарльза III.

За все это время Кейт Миддлтон лишь несколько раз замечали папарацци — с принцем Уильямом на рынке и с мамой Кэрол в авто.

Одно из первых неофициальных появлений онкобольной Кейт Миддлтон

Первое публичное появление Кейт Миддлтон

Только в июне принцесса Уэльская официально вышла в свет. Она появилась на параде короля Trooping the Colour. Для первого публичного появления за последние полгода она выбрала светлый наряд от Дженни Пакхэм, который дополнила шляпкой от Филиппа Трейси. Волосы монаршей особы были собраны в аккуратную прическу.

Маму на публике поддерживали принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. И, конечно же, принц Уильям.

Кейт Миддлтон на Trooping the Colour 2024

Уимблдон 2024

Второе официальное появление Кейт Миддлтон после диагностирования рака состоялось на мужском финале теннисного турнира Уимблдон 2024 в июле.

Когда супруга принца Уильяма, одетая в стильное фиолетовое платье от Safiyaa, вошла в Королевскую ложу, расположенную над Центральным кортом, она получила бурные аплодисменты и овации от зрителей турнира. Явно тронутая приветствиями, Кейт улыбнулась и помахала рукой присутствующим, а затем заняла свое место рядом с дочерью Шарлоттой и сестрой Пиппой.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне 2024

Завершение курса химиотерапии

9 сентября супруга принца Уильяма рассказала, что закончила профилактическую химиотерапию. На видео видно, как Кейт вместе с Уильямом и тремя их детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, наслаждались прогулкой на свежем воздухе.

"Последние девять месяцев были невероятно трудными для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в один миг, и нам пришлось преодолеть бурные воды и неизвестные дороги", — сказала принцесса Уэльская.

По ее словам, путь к выздоровлению был "сложный, страшный и непредсказуемый для всех, кто рядом".

Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Появление с принцем Уильямом

В октябре Кейт Миддлтон посетила с принцем Уильямом общественный центр Саутпорта, чтобы встретиться со спасателями и семьями, которые пострадали от трагического нападения с ножом на танцевальном занятии в июле.

Принцесса Уэльская сочетала длинное коричневое пальто и темно-бордовое платье в горошек с каблуками, а ее муж носил серый костюм, темно-бордовый свитер и коричневые туфли, снова появившись на публике с бородой.

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом в Саутпорте

Встреча с онкобольной девочкой

Также в октябре Кейт Миддлтон встретилась в Виндзоре с юным фотографом Лиз Хаттон, которая страдала от рака.

Через несколько недель после этого стало известно, что девочка ушла из жизни.

"Нам так жаль слышать, что Лиз Хаттон, к сожалению, умерла. Имели честь встретить такую смелую и скромную молодую женщину. Наши мысли и молитвы с родителями Лиз Вики и Аароном и ее братом Матео в это невероятно трудное время", — отметили Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Во время встречи пара намеренно не обсуждала свой опыт борьбы с раком, их разговор был о любимом хобби Лиз и Кейт — фотографии.

Кейт Миддлтон встретилась с онкобольной девочкой

День памяти

В ноябре принцесса Уэльская появилась на воскресной службе памяти в Кенотафе, но она пропустила важную традицию.

Будущая королева, одетая в черное, наблюдала за процессом с балкона Министерства иностранных дел вместе с герцогиней Эдинбургской, когда король, принц Уильям, принцесса Анна и герцог Эдинбургский возложили свои венки к подножию мемориала.

Кейт Миддлтон и Софи Вессекская Фото: Getty Images

Обычно венок совместно подписывают принц Уильям и Кейт Миддлтон, но поклонники королевской семьи заметили, что в этом году на нем была лишь подпись будущего короля.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на концерте ко Дню памяти

Визит эмира Катара

3 декабря принц и принцесса Уэльские начали государственный визит шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и его жены шейхи Джавахер бинт Хамад бин Сухайм Аль Тани, когда супруги прибыли в Соединенное Королевство.

На публике Кейт Миддлтон появилась в бордовом пальто Alexander McQueen и шляпке в тон Sahar Millinery (бордовый — цвет флага Катара). Она также продемонстрировала украшения покойной королевы Елизаветы II.

Впрочем, на банкете вечером того дня жена принца Уильяма отсутствовала.

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с эмиром Катара Фото: Getty Images

Напомним, почему Кейт Миддлтон переживает за будущее принца Джорджа.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон провести ежегодный рождественский концерт.