Кейт Миддлтон в украшениях королевы Елизаветы II встретила эмира Катара (фото)

Онкобольная принцесса Уэльская присоединилась к мужу в первый день официального визита почетных гостей из Катара. Цвет ее наряда был символическим.

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с эмиром Катара и его женой. Об этом пишет People.

Принц и принцесса Уэльские начали государственный визит шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и его жены шейхи Джавахер бинт Хамад бин Сухайм Аль Тани, когда супруги прибыли в Соединенное Королевство.

На публике онкобольная Кейт Миддлтон появилась в бордовом пальто Alexander McQueen и шляпке в тон Sahar Millinery (бордовый — цвет флага Катара). Она также продемонстрировала украшения покойной королевы Елизаветы II.

Серьги принцессы — это старинное украшение, которое тогда еще принцесса Елизавета получила в подарок от хакима (обладателя) Бахрейна в день своей свадьбы в 1947 году. Колье из четырех нитей жемчуга и бриллиантов ранее жена принца Уильяма надевала в 2017 году на похороны принца Филиппа. Ранее это колье королева Елизавета II одалживала принцессе Диане в 1982 году. Его создала ювелирная фирма Garrard из японского жемчуга, полученного в подарок королевой в 1970-х. С этими украшениями Кейт Миддлтон также появилась на похоронах бабушки своего мужа в сентябре 2022 года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с эмиром Катара и его женой Фото: Getty Images

Тем временем принц Уильям и эмир Катара прибыли на встречу в деловых костюмах, а шейха продемонстрировала бежевое пальто с золотистыми пуговицами.

После этого Уэльские сопровождали пару на парад Конной гвардии для торжественной встречи, включая приветствие от короля Чарльза. На первом событии во время визита не было королевы Камиллы. Она борется с затяжными последствиями инфекции грудной клетки, поэтому по совету врачей ее избавили от пребывания на холоде. Однако она будет на следующем обеде, а затем на просмотре подарков.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, почему Кейт Миддлтон не присоединится к принцу Уильяму на банкете.

Также Фокус писал о таланте принцессы Шарлотты, который она унаследовала от бабушки.