Меган Маркл и Кейт Миддлтон надели особенные жемчужные украшения на похороны королевы

Похороны королевы Елизаветы стали не только печальным событием, но и настоящей выставкой модных образов

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Похороны королевы Елизаветы II стали главным событием сентября. На прощание съехались монархи и первые лица державы со всего мира. Но главным событием стало появление Кейт Миддлтон и Меган Маркл в Вестминстерском аббатстве. Дамы выбрали особенные наряды и знаковые украшения. Об этом пишет Vogue.

Принцесса Уэльская выбрала траурный образ от Alexander McQueen, который дополнила шляпкой с традиционной вуалью и жемчужными украшениями.

Жемчужные украшения – традиционны для похорон из-за своей сдержанной элегантности. Серьги Кейт Миддлтон – это старинное украшение, которое тогда еще принцесса Елизавета получила в подарок от хакима (властителя) Бахрейна в день своей свадьбы в 1947 году.

[ + – ] Кейт Миддлтон выбрала особенные колье и серьги на похрроны Фото: Getty

Колье из четырех нитей жемчуга и бриллиантов ранее Кейт надевала в 2017 году и похороны герцога Эдинбургского. Ранее это колье королева одалживала принцессе Диане в 1982 году. Его создала ювелирная фирма Garrard из японского жемчуга, полученного в подарок королевой в 1970-х.

Меган Маркл надела серьги с жемчугом и бриллиантами, которые ей подарила Елизавета II после того, как та вышла замуж за принца Гарри.

Она рассказывала в интервью Опре Уинфри, что королева подарила ей комплект из серег и колье, что стало приятным и неожиданным сюрпризом.

[ + – ] Меган Маркл в жемчужных серьгах, подарке королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Для похоронной церемонии Меган выбрала наряд с пелериной от Stella McCartney и широкополую шляпу без вуали, чем нарушила негласный королевский протокол похорон. Хотя ранее Меган надевала шляпку с вуалью, как и Кейт Миддлтон.

Особенное украшение в форме подковы надела и принцесса Шарлотта, отдав дань уважения прабабушке и ее любви к лошадям.

Интересна история возникновения этой традиции – Фокус писал, почему дамы из королевской семьи выбирают шляпки с вуалями на похороны.