Почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл надели шляпки с вуалью на прощание с королевой

Это королевская традиция, которая берет начало еще в Средневековье

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Когда гроб с телом королевы Елизаветы II в понедельник, 19 сентября, прибыл в Лондон, и члены королевской семьи прибыли на прощание, многие из дам были шляпках с вуалями. Кейт Миддлтон и Меган маркл выбрали именно этот вариант траура. Модные эксперты объяснили, почему, пишет Page Six.

На похороны короля Георга VI в 1952 году, королева Елизавета и ее мать также появились в вуалях, но длинных и довольно плотных. Они полностью закрывали лица и ниспадали почти до груди.

На похоронах принца Филиппа Кейт Миддлтон также выбрала шляпку с короткой вуалью. Это традиция пошла еще с Викторианских времен, когда траур приходилось носить часто. Моду на него определила сама королева Виктория, которая рано лишилась мужа, любимого принца Альберта, и носила траур до конца своих дней. Ее наряд всегда дополняла черная вуаль.

[ + – ] Кейт Миддлтон на похоронах принца Филиппа Фото: Getty Images

Королевский историк Джессика Сторощук из An Historian About Town отмечает, что традиция носить траурные покрывала восходит к Средневековью и основана на облачении монахинь.

По словам история, траурное покрывало считалось своеобразным "доспехом" и скрывал горе дам от любопытных глаз.

Именно такую плотную вуаль надевала и Жаклин Кеннеди на похоронах своего супруга, президента США,

Сторощук поясняет, что длина, плотность и стиль траурного покрывала сильно изменился с годами и теперь это скорей модный аксессуар на шляпке, который не скрывает лицо.

Также, наряду с траурными вуалями на похоронах королевы будет много жемчуга. Колье и серьги из жемчуга – также популярный траурный аксессуар по всему миру. Особенно тщательно этой моде следуют также в Японии – там нить жемчуга считается практически обязательным украшениям.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty

Кейт Миддлтон уже надевала подобные украшения на прощание. Сделав таким образом еще и "реверанс" покойной королеве, которая в последние годы носила одно из трех своих жемчужных колье из трех нитей.

Напомним, королева Елизавета II, скончавшаяся 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, будет погребена в понедельник, 19 сентября.

Ранее Фокус писал о подругах королевы Елизаветы, единственных женщинах, которым она могла всецело доверять на протяжении всей своей жизни.