Чому Кейт Міддлтон і Меган Маркл одягли капелюшки з вуаллю на прощання з королевою

Це королівська традиція, яка бере початок ще в Середньовіччі

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Коли труна з тілом королеви Єлизавети II у понеділок, 19 вересня, прибула до Лондона, і члени королівської сім'ї прибули на прощання, багато жінок були з капелюшками з вуалями. Кейт Міддлтон та Меган Маркл обрали саме цей варіант жалоби. Модні експерти пояснили, чому, пише Page Six.

На похорон короля Георга VI в 1952 році королева Єлизавета та її мати також з'явилися у вуалях, але довгих і досить щільних. Вони повністю закривали обличчя і спадали майже до грудей.

На похороні принца Філіпа Кейт Міддлтон також обрала капелюшок із короткою вуаллю. Ця традиція пішла ще з вікторіанських часів, коли жалобу доводилося носити часто. Моду на нього визначила сама королева Вікторія, яка рано втратила чоловіка, коханого принца Альберта, і носила жалобу до кінця своїх днів. Її вбрання завжди доповнювала чорна вуаль.

[ + – ] Кейт Міддлтон на похороні принца Філіпа Фото: Getty Images

Королівська історикиня Джесіка Сторощук з An Historian About Town зазначає, що традиція носити жалобні покривала сягає Середньовіччя і заснована на одязі черниць.

За словами історія, жалобне покривало вважали своєрідною "зброєю", яка приховувала горе дам від цікавих очей.

Саме таку щільну вуаль одягала і Жаклін Кеннеді на похороні свого чоловіка, президента США.

Сторощук пояснює, що довжина, щільність та стиль жалобного покривала сильно змінилися з роками і тепер це ймовірніше модний аксесуар на капелюшку, який не приховує обличчя.

Також, поряд із жалобними вуалями на похороні королеви буде багато перлів. Кольє та сережки з перлів — також популярний жалобний аксесуар по всьому світу. Особливо ретельно цю моду слідують також у Японії — там перлинна нитка вважається практично обов'язковою прикрасою.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty

Кейт Міддлтон вже одягала такі прикраси на прощання. Зробивши так ще й "реверанс" покійній королеві, яка останніми роками носила одне з трьох своїх перлинних кольє з трьох ниток.

Нагадаємо, королеву Єлизавету II, яка померла 8 вересня 2022 року у віці 96 років, поховають у понеділок, 19 вересня.

Раніше Фокус писав про подруг королеви Єлизавети, єдиних жінок, яким вона могла повністю довіряти протягом усього свого життя.