Меган Маркл і Кейт Міддлтон одягли особливі перлинні прикраси на похорон королеви

Похорон королеви Єлизавети став не лише сумною подією, а й справжньою виставкою модних образів.

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Похорон королеви Єлизавети II став головною подією вересня. На прощання з'їхалися монархи та перші особи держави з усього світу. Але головною подією стала поява Кейт Міддлтон та Меган Маркл у Вестмінстерському абатстві. Жінки обрали особливі вбрання та знакові прикраси. Про це пише Vogue.

Принцеса Уельська обрала жалобний образ від Alexander McQueen, який доповнила капелюшком із традиційною вуаллю та перлинними прикрасами.

Перлинні прикраси — традиційні для похорону через свою стриману елегантність. Сережки Кейт Міддлтон — це старовинна прикраса, яку тоді ще принцеса Єлизавета отримала у подарунок від хакіма (володаря) Бахрейну у день свого весілля у 1947 році.

[ + – ] Кейт Міддлтон вибрала особливе кольє та сережки на похорони Фото: Getty

Кольє з чотирьох ниток перлів та діамантів раніше Кейт одягала у 2017 році та похорон герцога Единбурзького. Раніше це кольє королева позичала принцесі Діані в 1982 році. Його створила ювелірна фірма Garrard з японських перлів, отриманих у подарунок королевою у 1970-х.

Меган Маркл одягла сережки з перлами та діамантами, які їй подарувала Єлизавета II після того, як та вийшла заміж за принца Гаррі.

Вона розповідала в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що королева подарувала їй комплект із сережок і кольє, що стало приємним і несподіваним сюрпризом.

[ + – ] Меган Маркл у перлинних сережках, подарунку королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Для похоронної церемонії Меган обрала вбрання з пелериною від Stella McCartney і крислатий капелюх без вуалі, чим порушила негласний королівський протокол похорону. Хоча раніше Меган одягала капелюшок з вуаллю, як і Кейт Міддлтон.

Особливу прикрасу у формі підкови одягла і принцеса Шарлотта, віддавши шану прабабусі та її любові до коней.

Цікава історія виникнення цієї традиції — Фокус писав, чому жінки з королівської родини вибирають капелюшки з вуалями на похорон.