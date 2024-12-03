Кейт Міддлтон у прикрасах королеви Єлизавети ІІ зустріла еміра Катару (фото)

Онкохвора принцеса Уельська приєдналася до чоловіка в перший день офіційного візиту поважних гостей з Катару. Колір її вбрання був символічним.

Кейт Міддлтон та принц Вільям зустрілися з еміром Катару та його дружиною. Про це пише People.

Принц та принцеса Уельські розпочали державний візит шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та його дружини шейхи Джавахер бінт Хамад бін Сухайм Аль Тані, коли подружжя прибуло до Сполученого Королівства.

На публіці онкохвора Кейт Міддлтон зʼявилася в бордовому пальті Alexander McQueen та капелюшку в тон Sahar Millinery (бордовий — колір прапору Катару). Вона продемонструвала прикраси покійної королеви Єлизавети ІІ.

Сережки принцеси — це старовинна прикраса, яку тоді ще принцеса Єлизавета отримала у подарунок від хакіма (володаря) Бахрейну у день свого весілля у 1947 році. Кольє з чотирьох ниток перлів та діамантів раніше дружина принца Вільяма одягала у 2017 році та похорон принца Філіпа. Раніше це кольє королева Єлизавета ІІ позичала принцесі Діані в 1982 році. Його створила ювелірна фірма Garrard з японських перлів, отриманих у подарунок королевою у 1970-х. З цими прикрасами Кейт Міддлтон зʼявилася на похороні бабусі свого чоловіка у вересні 2022 року.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з еміром Катару та його дружиною Фото: Getty Images

Тим часом принц Вільям та емір Катару прибули на зустріч у ділових костюмах, а шейха продемонструвала бежеве пальто із золотистими ґудзиками.

Після цього Уельські супроводжували пару на парад Кінної гвардії для урочистої зустрічі, включно з привітанням від короля Чарльза. На першій події під час візиту не було королеви Камілли. Вона бореться із затяжними наслідками інфекції грудної клітки, тож за порадою лікарів її позбавили від перебування на холоді. Проте вона буде на наступному обіді, а потім на перегляді подарунків.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон не приєднається до принца Вільяма на банкеті.

Також Фокус писав про талант принцеси Шарлотти, який вона успадкувала від бабусі.