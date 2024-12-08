Найважчий рік: усі виходи онкохворої Кейт Міддлтон за 2024 (фото)

Увесь рік принцеса Уельська здебільшого присвятила одужанню та родині. Пригадуємо, які заходи та зустрічі заслужили особистої уваги майбутньої королеви Великої Британії.

2024 рік став особливо важким для королівської родини Великої Британії. Королю Чарльзу ІІІ та Кейт Міддлтон діагностували онкологію. Хоч суверен активніше зʼявлявся на публіці через свою високу роль, його невістка більшість часу присвячувала одужанню та родині. Фокус пригадує всі появи дружини принца Вільяма, яких цього року було, як ніколи, мало.

Що сталося з Кейт Міддлтон

У січні 2024 року стало відомо, що принцеса перенесла операцію на черевній порожнині, яку в Кенсінгтонському палаці назвали плановою. Одразу було повідомлено, що Кейт Міддлтон не повернеться до виконання публічних обовʼязків до Великодня, який у 2024 припав на 31 березня.

Кейт Міддлтон у Лондонській клініці переважно відвідував принц Вільям, оскільки принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї не пускали до мами через страх заразити і так слабкий організм. Вони спілкувалися по відеозвʼязку.

Рак у Кейт Міддлтон

Згодом стало відомо, що майбутній королеві діагностували онкологію під час перевірки післяопераційних тестів. Тип раку Кетрін досі не розголошується, оскільки це є медичною таємницею. Наприкінці березня багатодітна мама відверто розповіла про свій діагноз, аби уникнути спекуляцій навколо цієї теми.

"Те, що Вільям поруч зі мною, також є джерелом розради та заспокоєння. Як і любов, підтримка і доброта, які виявляли так багато з вас. Це так багато значить для нас обох", — говорила невістка короля Чарльза ІІІ.

За весь цей час Кейт Міддлтон лише кілька разів помічали папараці — з принцом Вільямом на ринку та з мамою Керол в авто.

Одна з перших неофіційних появ онкохворої Кейт Міддлтон

Перша публічна поява Кейт Міддлтон

Аж у червні принцеса Уельська офіційно вийшла у світ. Вона зʼявилася на параді короля Trooping the Colour. Для першої публічної появи за останні пів року вона обрала світле вбрання від Дженні Пакхем, яке доповнила капелюшком від Філіпа Трейсі. Волосся монаршої персони було зібране в охайну зачіску.

Маму на публіці підтримували принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. І, звісно ж, принц Вільям.

Кейт Міддлтон на Trooping the Colour 2024

Вімблдон 2024

Друга офіційна поява Кейт Міддлтон після діагностування раку відбулася на чоловічому фіналі тенісного турніру Вімблдон 2024 у липні.

Коли дружина принца Вільяма, одягнена в стильну фіолетову сукню від Safiyaa, увійшла в Королівську ложу, розташовану над Центральним кортом, вона отримала бурхливі оплески і овації від глядачів турніру. Явно зворушена привітаннями, Кейт посміхнулася і помахала рукою присутнім, а потім посіла своє місце поруч з донькою Шарлоттою і сестрою Піппою.

Кейт Міддлтон на Вімблдоні 2024

Завершення курсу хіміотерапії

9 вересня дружина принца Вільяма розповіла, що закінчила профілактичну хіміотерапію. На відео видно, як Кейт разом із Вільямом і трьома їхніми дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, насолоджувалися прогулянкою на свіжому повітрі.

"Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нашої родини. Життя, як ви знаєте, може змінитися в одну мить, і нам довелося подолати бурхливі води і невідомі дороги", — сказала принцеса Уельська.

За її словами, шлях до одужання був "складний, страшний і непередбачуваний для всіх, хто поруч".

Кейт Міддлтон завершила курс хіміотерапії

Поява з принцом Вільямом

У жовтні Кейт Міддлтон відвідала з принцом Вільямом громадський центр Саутпорта, щоб зустрітися з рятувальниками та сім’ями, які постраждали від трагічного нападу з ножем на танцювальному занятті в липні.

Принцеса Уельська поєднала довге коричневе пальто і темно-бордову сукню в горошок з підборами, а її чоловік носив сірий костюм, темно-бордовий светр і коричневі туфлі, знову зʼявившись на публіці з бородою.

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом у Саутпорті

Зустріч з онкохворою дівчинкою

Також у жовтні Кейт Міддлтон зустрілася у Віндзорі з юною фотографкою Ліз Гаттон, яка страждала від раку.

За кілька тижнів після цього стало відомо, що дівчинка пішла із життя.

"Нам так шкода чути, що Ліз Гаттон, на жаль, померла. Мали честь зустріти таку сміливу і скромну молоду жінку. Наші думки та молитви з батьками Ліз Вікі та Аароном та її братом Матео у цей неймовірно важкий час", — зазначили Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Під час зустрічі пара навмисно не обговорювала свій досвід боротьби з раком, їхня розмова була про улюблене хобі Ліз та Кейт — фотографії.

Кейт Міддлтон зустрілася з онкохворою дівчинкою

День памʼяті

У листопаді принцеса Уельська з’явилася на недільній службі пам’яті в Кенотафі, але вона пропустила важливу традицію.

Майбутня королева, одягнена в чорне, спостерігала за процесом з балкона Міністерства закордонних справ разом із герцогинею Единбурзькою, коли король, принц Вільям, принцеса Анна та герцог Единбурзький поклали свої вінки до підніжжя меморіалу.

Кейт Міддлтон та Софі Вессекська Фото: Getty Images

Зазвичай вінок спільно підписують принц Вільям і Кейт Міддлтон, але шанувальники королівської сім'ї помітили, що цього року на ньому був лише підпис майбутнього короля.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на концерті до Дня памʼяті

Візит еміра Катару

3 грудня принц та принцеса Уельські розпочали державний візит шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та його дружини шейхи Джавахер бінт Хамад бін Сухайм Аль Тані, коли подружжя прибуло до Сполученого Королівства.

На публіці Кейт Міддлтон зʼявилася в бордовому пальті Alexander McQueen та капелюшку в тон Sahar Millinery (бордовий — колір прапору Катару). Вона також продемонструвала прикраси покійної королеви Єлизавети ІІ.

В﻿тім, на бенкеті ввечері того дня дружина принца Вільяма була відсутня.

Кейт Міддлтон та принц Вільям зустрілися з еміром Катару Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон переймається за майбутнє принца Джорджа.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон провести щорічний різдвяний концерт.