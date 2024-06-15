Онкохвора Кейт Міддлтон зʼявилася на Trooping the Colour (фото, відео)

Це перша офіційна поява принцеси за майже пів року. Востаннє вона відвідувала різдвяну службу 25 грудня 2023 року.

Кейт Міддлтон зʼявилася на параді Trooping the Colour уперше після того, як у березні 2024 оголосила про свою боротьбу з раком. Про це пише People.

Принцесу Уельську сфотографували в Лондоні, коли вона прямувала на церемонію в машині зі своїм чоловіком принцом Вільямом та дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

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Онкохвора Кетрін сиділа біля вікна в авто. Для першої публічної появи за останні пів року вона обрала світле вбрання від Дженні Пакхем, яке доповнила капелюшком від Філіпа Трейсі. Волосся монаршої персони було зібране в охайну зачіску.

Кейт Міддлтон з родиною Фото: Getty Images

Тим часом принц Вільям з’явився в уніформі на щорічному параді короля.

Поява принцеси Уельської на Trooping the Color відбулася після того, як вона оголосила світу про боротьбу з онкологією, тип якої досі невідомий публіці. Востаннє мама трьох дітей відвідувала різдвяну службу 25 грудня 2023 року. Після того вона лише була помічена папараці на ринку з чоловіком та в авто з мамою Керол Міддлтон.

Кейт Міддлтон з родиною

Цього року на параді короля Чарльза ІІІ зʼявилися 1400 солдат, 200 коней та 400 музикантів.

Trooping the Colour

Раніше інсайдери розповідали, що Кейт Міддлтон зʼявиться на Trooping the Colour лише за умови, що їй дозволять лікарі. Тому, судячи з усього, майбутня королева Великої Британії одужує.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розповіла про свій стан.

Також Фокус писав про переживання принца Вільяма за його онкохвору дружину.