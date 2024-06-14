"Складні часи": Кейт Міддлтон вийшла на звʼязок з прихильниками (фото)

Востаннє до публіки принцеса Уельська зверталася наприкінці березня 2024 року. Тоді вона прямо розповіла про свою боротьбу з раком.

Кейт Міддлтон уперше з березня 2024 вийшла на звʼязок з прихильниками. Знімком та словами подяки принцеса Уельська поділилася в Instagram.

Онкохвора монарша персона зізналася, що за останні місяці отримала низку повідомлень зі словами підтримки та підбадьореннями.

"Це дійсно змінило світ для нас з Вільямом і допомогло нам обом пережити складні часи", — зазначила Кейт Міддлтон.

Зокрема, мама трьох дітей розповіла, що має хороший прогрес у хіміотерапії, проте є, як "хороші дні", так і "погані".

"У ті погані дні ви почуваєтесь слабкими, втомленими і ви повинні віддаватися своєму тілу, щоб відпочити. Але в хороші дні, коли почуваєтесь сильнішими, хочеться максимально використати цей стан", — зазначила невістка короля Чарльза ІІІ.

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Кетрін додала, що її лікування триватиме ще кілька місяців. А наразі вона почувається доволі добре та може займатися шкільним життям своїх трьох дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Зокрема, принцеса Уельська визнала, що працює з дому, про що раніше неодноразово говорили інсайдери.

Також Кетрін з нетерпінням чекає на парад короля 15 червня та планує приєднатися до монаршої родини протягом літа на кількох публічних подіях.

"Приймаю кожен день таким, як він є, слухаю своє тіло і дозволяю собі витратити такий необхідний час, щоб одужати. Щиро дякую за постійне розуміння і всім вам, хто так сміливо поділився зі мною своїми історіями", — закінчила своє звернення дружина принца Вільяма та показала своє фото з 2024 року.

Кейт Міддлтон

На знімку Кетрін позує в лісі. Вона постала в бежевому блейзері, білій футболці та темно-синіх джинсах.

Нагадаємо, принц Вільям розповів про стан хворої дружини.

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