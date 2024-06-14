"Сложные времена": Кейт Миддлтон вышла на связь с поклонниками (фото)

Последний раз к публике принцесса Уэльская обращалась в конце марта 2024 года. Тогда она прямо рассказала о своей борьбе с раком.

Кейт Миддлтон впервые с марта 2024 года вышла на связь с поклонниками. Снимком и словами благодарности принцесса Уэльская поделилась в Instagram.

Онкобольная монаршая персона призналась, что за последние месяцы получила ряд сообщений со словами поддержки и ободрениями.

"Это действительно изменило мир для нас с Уильямом и помогло нам обоим пережить сложные времена", — отметила Кейт Миддлтон.

В частности, мама троих детей рассказала, что имеет хороший прогресс в химиотерапии, однако есть, как "хорошие дни", так и "плохие".

"В те плохие дни вы чувствуете себя слабыми, уставшими и вы должны отдаваться своему телу, чтобы отдохнуть. Но в хорошие дни, когда чувствуете себя сильнее, хочется максимально использовать это состояние", — отметила невестка короля Чарльза III.

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Кэтрин добавила, что ее лечение продлится еще несколько месяцев. А пока она чувствует себя довольно хорошо и может заниматься школьной жизнью своих троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. В частности, принцесса Уэльская признала, что работает из дома, о чем ранее неоднократно говорили инсайдеры.

Также Кэтрин с нетерпением ждет парад короля 15 июня и планирует присоединиться к монаршей семье в течение лета на нескольких публичных событиях.

"Принимаю каждый день таким, как он есть, слушаю свое тело и позволяю себе потратить столь необходимое время, чтобы выздороветь. Спасибо за постоянное понимание и всем вам, кто так смело поделился со мной своими историями", — закончила свое обращение жена принца Уильяма и показала свое фото с 2024 года.

Кейт Миддлтон

На снимке Кэтрин позирует в лесу. Она предстала в бежевом блейзере, белой футболке и темно-синих джинсах.

Напомним, принц Уильям рассказал о состоянии больной жены.

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