У мережі почали ширитися домисли, нібито монарша персона перебуває не в Англії. Втім, її помічники назвали цю інформацію хибною.

Кенсінгтонський палац спростував чутки про лікування Кейт Міддлтон. Про це пише InStyle.

Через тривалу відсутність принцеси Уельської на публіці багато шанувальників почали припускати її точне місцезнаходження. Зокрема, почали поширюватися чутки про те, що майбутня королева не в Англії, а насправді лікується від раку в онкологічному центрі MD Anderson у Г’юстоні.

Втім, представник палацу спростував домисли, а працівники медичного закладу відмовилися від коментарів через закони про конфіденційність пацієнтів.

Востаннє Кетрін Міддлтон з'явилася офіційно на публіці 25 грудня 2023 року, коли вона разом з рештою королівської родини відвідала традиційну різдвяну ранкову службу в Сандрінгемі в Норфолку.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Це були неймовірно важкі місяці для всієї нашої родини, але у мене була фантастична медична команда, яка дуже дбала про мене, за що я дуже вдячна", — розповіла наприкінці березня 2024 Кейт.

Точно невідомо, який саме рак у принцеси Уельської. Також не повідомляється, коли вона повернеться до публічних обовʼязків. Ймовірно, монарша персона вийде на балкон Букінгемського палацу під час Trooping the Colour 2024 15 червня. Інші ж інсайдери впевнені, що публіка не побачить дружину принца Вільяма до 2025 року.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, хто відвідає парад короля 15 червня.

Також Фокус писав про стан хворого на рак короля Чарльза ІІІ.