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Стиль життя

Хвора Кейт Міддлтон зробила емоційну заяву (фото)

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Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон

На початку 2024 року дружина принца Вільяма повідомила про свою боротьбу з раком. Через кілька місяців вона зустрілася з онкохворою дівчинкою Ліз, чиє життя обірвалося напередодні.

Кейт Міддлтон прокоментувала смерть юної фотографки Ліз Гаттон, життя якої забрав рак. Заяву принц та принцеса Уельські залишили у своєму Instagram 28 листопада.

"Нам так шкода чути, що Ліз Гаттон, на жаль, померла. Мали честь зустріти таку сміливу і скромну молоду жінку. Наші думки та молитви з батьками Ліз Вікі та Аароном та її братом Матео у цей неймовірно важкий час", — написали майбутній король Великої Британії та його дружина.

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Кейт Міддлтон відреагувала на смерть Ліз Гаттон
Фото: Скріншот

Дівчинка померла в себе вдома в Гаррогейті, Північний Йоркшир, менш ніж за рік після того, як у неї діагностували невиліковну десмопластичну дрібнокруглоклітинну пухлину. Нещодавно онкохвора Кейт Міддлтон та принц Вільям зустрічалися з Ліз Гаттон у Віндзорському замку.

Повідомляється, що під час зустрічі королівська пара навмисно не обговорювала свій досвід боротьби з раком, їхня розмова була про улюблене хобі Ліз та Кейт — фотографії.

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Кейт Міддлтон та Ліз Гаттон
Фото: скрін

Нагадаємо, Кейт Міддлтон хоче позбутися різдвяної традиції королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про те, чому Кейт Міддлтон не одягне діадему цього року.