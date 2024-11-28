Хвора Кейт Міддлтон зробила емоційну заяву (фото)

На початку 2024 року дружина принца Вільяма повідомила про свою боротьбу з раком. Через кілька місяців вона зустрілася з онкохворою дівчинкою Ліз, чиє життя обірвалося напередодні.

Кейт Міддлтон прокоментувала смерть юної фотографки Ліз Гаттон, життя якої забрав рак. Заяву принц та принцеса Уельські залишили у своєму Instagram 28 листопада.

"Нам так шкода чути, що Ліз Гаттон, на жаль, померла. Мали честь зустріти таку сміливу і скромну молоду жінку. Наші думки та молитви з батьками Ліз Вікі та Аароном та її братом Матео у цей неймовірно важкий час", — написали майбутній король Великої Британії та його дружина.

Кейт Міддлтон відреагувала на смерть Ліз Гаттон Фото: Скріншот

Дівчинка померла в себе вдома в Гаррогейті, Північний Йоркшир, менш ніж за рік після того, як у неї діагностували невиліковну десмопластичну дрібнокруглоклітинну пухлину. Нещодавно онкохвора Кейт Міддлтон та принц Вільям зустрічалися з Ліз Гаттон у Віндзорському замку.

Повідомляється, що під час зустрічі королівська пара навмисно не обговорювала свій досвід боротьби з раком, їхня розмова була про улюблене хобі Ліз та Кейт — фотографії.

Кейт Міддлтон та Ліз Гаттон Фото: скрін

Нагадаємо, Кейт Міддлтон хоче позбутися різдвяної традиції королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про те, чому Кейт Міддлтон не одягне діадему цього року.