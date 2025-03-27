Плетенчук розкрив "визначний фактор" угоди про припинення вогню у Чорному морі

Речник ВМС Дмитро Плетенчук відповів, чи може угода включати Миколаївський і Херсонський порти. Він пояснив, що важливий вміст фінальної версії документа.

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Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував угоду про припинення вогню у Чорному морі. Про це відомо з ефіру "Радіо Свобода" від 27 березня.

Коментар Дмитра Плетенчука — з 20:07

Він пояснив, що не може відповісти, чи отримували ВМС нові інструкції через ці домовленості, бо це — "внутрішня документація, незалежно від того, була вона чи ні".

"Але можу зараз зазначити, так, що всі завдання зараз виконуються штатно", — сказав військовий.

Він підкреслив, що потрібно дивитись кінцевий документ потенційної угоди про перемир’я у Чорному морі.

"Я впевнений, що там будуть описані відповідні протоколи, межі, кордони, засоби й цілі, що найголовніше. З тієї інформації, яка вже була офіційно озвучена, можна зрозуміти, що, в принципі, визначним фактором в цій угоді в першу чергу є саме обʼєкти ураження", — уточнив Плетенчук.

З його слів, для ВМС мир у Чорному морі — це припинення обстрілів портової інфраструктури й рівень безпеки, який дозволить організованому Україною коридору працювати, не озираючись на атаки. Також це — перебування РФ у східній частині акваторії, де вони фактично зараз і перебувають.

Плетенчук також відповів, чи можуть бути включені в угоду Миколаївський і Херсонський порти. Там знаходяться 60 суден, серед яких є багато іноземних кораблів.

"В першу чергу тут постане замінованості акваторії Дніпровсько-Бузького лиману", — пояснив речник.

Він додав, що другий момент — це можливість ЗС РФ атакувати судна з узбережжя.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що нині ситуацію у Чорному морі контролює Україна. Він наголосив, що йдеться про "крок до завершення війни", адже ворожий флот або покоїться на дні, або схований.

У The Times інформували, які вимоги висунув Кремль в обмін на припинення вогню у Чорному морі. Вигоду в цих домовленостях для України у виданні поставили під сумнів.