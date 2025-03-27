Плетенчук раскрыл "определяющий фактор" соглашения о прекращении огня в Черном море

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук ответил, может ли соглашение включать Николаевский и Херсонский порты. Он пояснил, что важно содержание финальной версии документа.

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Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал соглашение о прекращении огня в Черном море. Об этом известно из эфира "Радио Свобода" от 27 марта.

Комментарий Дмитрия Плетенчука — с 20:07

Он пояснил, что не может ответить, получали ли ВМС новые инструкции из-за этих договоренностей, потому что это — "внутренняя документация, независимо от того, была она или нет".

"Но могу сейчас отметить, так, что все задачи сейчас выполняются штатно", — сказал военный.

Он подчеркнул, что нужно смотреть конечный документ потенциального соглашения о перемирии в Черном море.

"Я уверен, что там будут описаны соответствующие протоколы, границы, границы, средства и цели, что самое главное. Из той информации, которая уже была официально озвучена, можно понять, что, в принципе, определяющим фактором в этом соглашении в первую очередь являются именно объекты поражения", — уточнил Плетенчук.

По его словам, для ВМС мир в Черном море — это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры и уровень безопасности, который позволит организованному Украиной коридору работать, не оглядываясь на атаки. Также это — пребывание РФ в восточной части акватории, где они фактически сейчас и находятся.

Плетенчук также ответил, могут ли быть включены в соглашение Николаевский и Херсонский порты. Там находятся 60 судов, среди которых есть много иностранных кораблей.

"В первую очередь здесь встанет заминированности акватории Днепровско-Бугского лимана", — пояснил спикер.

Он добавил, что второй момент — это возможность ВС РФ атаковать суда с побережья.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуацию в Черном море контролирует Украина. Он отметил, что речь идет о "шаге к завершению войны", ведь вражеский флот или покоится на дне, или спрятан.

В The Times информировали, какие требования выдвинул Кремль в обмен на прекращение огня в Черном море. Выгоду в этих договоренностях для Украины в издании поставили под сомнение.