Флот РФ на дне: Зеленский объяснил, кто теперь контролирует ситуацию в Черном море

По словам президента Украины, россияне не смогут захватить контроль над продуктовым коридором.

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Российский флот, который в начале полномасштабного вторжения контролировал акваторию Черного моря, потоплен, а ситуацию в море сейчас контролирует Украина. Об этом в интервью Eurovision News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Они уже давно не контролируют коридор в Черном море. Мы боремся за это, потому что это шаг к завершению войны. Мы контролируем ситуацию в Черном море. Их Черноморская часть флота на дне или они спрятаны, это то что на сегодня происходит", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне готовы идти на прекращение огня, если это будет касаться энергетики и Черного моря.

В то же время президент Украины отметил, что Россия пытается захватить контроль над продуктовым коридором.

"Мы в целом готовы были на полное прекращение огня. Они хотят просто запрыгнуть в контроль продуктового коридора, им это не удастся, мы в этом абсолютно уверены", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что "Путин скоро умрет" и рассказал о его страхах.

В этот же день Владимир Зеленский сообщил, что без разведданных США Украина не может контролировать выход баллистических ракет.