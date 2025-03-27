Флот РФ на дні: Зеленський пояснив, хто тепер контролює ситуацію в Чорному морі

За словами президента України, росіяни не зможуть захопити контроль над продуктовим коридором.

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Російський флот, який на початку повномасштабного вторгнення контролював акваторію Чорного моря, потоплено, а ситуацію у морі наразі контролює Україна. Про це в інтерв'ю Eurovision News заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вони вже давно не контролюють коридор в Чорному морі. Ми боремося за це, бо це крок до завершення війни. Ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Їх Чорноморська частина флоту на дні або вони сховані, це те що на сьогодні відбувається", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що росіяни готові йти на припинення вогню, якщо це стосуватиметься енергетики та Чорного моря.

Водночас президент України зауважив, що Росія намагається захопити контроль над продуктовим коридором.

"Ми в цілому готові були на повне припинення вогню. Вони хочуть просто встрибнути в контроль продуктового коридору, їм це не вдасться, ми в цьому абсолютно впевнені", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що "Путін скоро помре" та розповів про його страхи.

У цей же день Володимир Зеленський повідомив, що без розвідданих США Україна не може контролювати вихід балістичних ракет.