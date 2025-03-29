Прорив у Сумській області: у РФ заявляють про окупацію Веселівки, ДПСУ спростовує (карта)

Міноборони Росії відзвітувало про "захоплення" села Веселівка в Сумській області. Тим часом українські прикордонники не фіксували спроб заходу окупантів у регіон.

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Про ситуацію в прикордонні розповів агентству "Укрінформ" речник Держприкордонслужби (ДПСУ) Андрій Демченко.

Прикордонники, як і інші підрозділи Сил оборони України, не спостерігали на Сумському напрямку спроб заходу російських підрозділів, повідомив він.

Міноборони Росії зі свого боку в ранковому зведенні 29 березня заявило про нібито окупацію села Веселівка в Сумській області угрупованням "Північ". Авіація та артилерія обстрілювали низку сіл у регіоні: Басівку, Біловоди, Варачине, Велику Рибицю, Володимирівку, Водолаги та інші.

Міноборони РФ оголосило про "захоплення" села Веселівка в Сумській області

Мілітарі-пабліки РФ повідомляють про продовження боїв у Володимирівці та Басівці. Західна частина останнього села — нібито під контролем ЗС РФ.

Водночас Демченко стверджує, що в Сумській області противнику складно буде наступати з півночі, оскільки там місцевість заболочена і закріпитися на ній досить непросто.

"Слід завжди пам'ятати, що лінія кордону з Росією — це фактично лінія фронту. Наші Сили оборони тримають свої позиції, щоб протидіяти будь-яким спробам ворога зайти на нашу територію", — наголосив він.

Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) також не повідомляла про спроби прориву російських військ. Уночі та вранці 29 березня окупанти 36 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти, загалом зафіксовано 146 вибухів, ідеться у звіті.

Ситуація в селі Веселівка: дані DeepState

Команда аналітиків DeepState повідомила, що село Веселівка потрапило в "сіру зону". Українські підрозділи утримують позиції в південній частині села. Штурмові групи РФ намагаються вибити Сили оборони, розповіла команда "Суспільному".

Село Веселівка потрапило до "сірої зони"

"Армія РФ зазнає втрат, намагаючись зайти в північну частину Веселівки. Наразі бої ще тривають", — повідомили автори DeepState.

Крім цього, ЗС РФ продовжують спроби прориву кордону в Сумській області в нових місцях, зокрема, біля Басівки та Володимирівки. У "сірих" зонах тривають бої.

"У російської армії зараз набагато більше угруповання військ, тому стримати їх є завданням із зірочкою", — підкреслили фахівці.

Нагадаємо, російські військові вдарили по житловому кварталу Сум 24 березня. Унаслідок удару постраждали понад 100 осіб.

Генеральний штаб ЗСУ 18 березня спростовував дані про захід російських окупантів у Сумську область. У спробі закріпитися війська РФ зазнали великих втрат.