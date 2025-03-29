Прорыв в Сумской области: в РФ заявляют об оккупации Веселовки, ГПСУ опровергает (карта)

Минобороны России отчиталось о "захвате" села Веселовка в Сумской области. Тем временем украинские пограничники не фиксировали попыток захода оккупантов в регион.

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О ситуации в приграничье рассказал агентству "Укринформ" спикер Госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко.

Пограничники, как и другие подразделения Сил обороны Украины, не наблюдали на Сумском направлении попыток захода российских подразделений, сообщил он.

Минобороны России в свою очередь в утренней сводке 29 марта заявило о якобы оккупации села Веселовка в Сумской области группировкой "Север". Авиация и артиллерия обстреливали ряд сел в регионе: Басовку, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Владимировка, Водолаги и прочие.

Минобороны РФ обїявило о "захвате" села Веселовка в Сумской области

Милитари-паблики РФ сообщают о продолжении боев во Владимировке и Басовке. Западная часть последнего села — якобы под контролем ВС РФ.

В то же время Демченко утверждает, что в Сумской области противнику сложно будет наступать с севера, так как там местность заболочена и закрепиться на ней довольно непросто.

"Следует всегда помнить, что линия границы с Россией — это фактически линия фронта. Наши Силы обороны держат свои позиции, чтобы противодействовать любым попыткам врага зайти на нашу территорию", — подчеркнул он.

Сумская областная военная администрация (ОВА) также не сообщала о попытках прорыва российских войск. Ночью и утром 29 марта оккупанты 36 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты, всего зафиксировано 146 взрывов, говорится в отчете.

Ситуация в cеле Веселовка: данные DeepState

Команда аналитиков DeepState сообщила, что село Веселовка попало в "серую зону". Украинские подразделения удерживают позиции в южной части села. Штурмовые группы РФ пытаются выбить Силы обороны, рассказала команда "Суспільному".

Село Веселовка попало в "серую зону"

"Армия РФ несет потери, пытаясь зайти в северную часть Веселовки. В настоящее время бои еще продолжаются", — сообщили авторы DeepState.

Кроме этого, ВС РФ продолжают попытки прорыва границы в Сумской области в новых местах, в частности, у Басовки и Владимировки. В "серых" зонах продолжаются бои.

"У российской армии сейчас гораздо больше группировка войск, поэтому сдержать их является задачей со звездочкой", — подчеркнули специалисты.

Напомним, российские военные ударили по жилому кварталу Сум 24 марта. В результате удара пострадали более 100 человек.

Генеральный штаб ВСУ 18 марта опровергал данные о заходе российских оккупантов в Сумскую область. В попытке закрепиться войска РФ понесли большие потери.