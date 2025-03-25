В Сумах возросло количество раненых от удара РФ: пострадало более 100 человек (фото)

В ОВА уточнили, что в результате российской атаки пострадал 101 человек, из которых 23 ребенка. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

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Количество пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Российской Федерации по жилому кварталу Сум увеличилось до 101 человека. Среди пострадавших — 23 ребенка, сообщила Сумская областная военная администрация.

"В результате ракетного удара пострадал 101 человек. За медицинской помощью обратилось 78 взрослых и 23 ребенка", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас в стационаре лечится 14 взрослых и 16 детей. Один взрослый человек и один ребенок находятся в стабильно тяжелом состоянии.

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области рассказали, что в Сумах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Там добавили, что в поврежденных многоэтажных жилых домах верхолазы ГСЧС проводят демонтаж аварийных конструкций.

Также на месте происшествия привлечены кинологические расчеты. Кроме этого, спасатели проводят работы по временному восстановлению поврежденных взрывной волной кровель и окон.

Удар по Сумам 24 марта: что известно

Днем 24 марта ВС РФ нанесли удар по центру Сум, сообщили в Сумской областной военной администрации. Согласно данным местных властей, враг ударил по промышленному объекту: о чем идет речь, не указано. В результате взрыва повреждены школа, медицинское учреждение, несколько многоквартирных и частных домов.

Добавим, что в ночь на 25 марта Россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М и беспилотниками. В общем ВС РФ запустили по стране 139 ударных БпЛА типа Shahed, в результате чего пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Одесская области.