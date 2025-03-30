Зруйнований "Шахедом": ресторан у Дніпрі відкрив збір на відновлення (фото)

Ресторан "Бартоломео", який постраждав унаслідок обстрілу Дніпра 28 березня, відкрив збір на відновлення.

Related video

Оголошення про збір з'явилося на сторінці ресторану в Instagram. У публікації сказано, що під час російської атаки один із "Шахедів" влучив у банкет-хол. Завдяки оперативній евакуації обійшлося без жертв, проте будівля сильно постраждала.

Палаючий ресторан "Бартоломео" після удару ЗС РФ

"Сьогодні ми звертаємося до всіх, кому небайдужий "Бартоломео" — візитна картка Дніпра. Ми не здаємося, ми будемо відновлюватися. Але нам потрібна ваша допомога. Якщо ви хочете підтримати нас у відновленні комплексу, ви можете долучитися до збору", — йдеться в заяві.

Пост "Бартоломео" в Instagram Фото: Скриншот Пост "Бартоломео" в Instagram Фото: Скриншот

За даними "Вікіпедії", готельно-ресторанний комплекс "Бартоломео" належить підприємцю Валерію Шамотію. Він увійшов до рейтингу Фокуса від 2020 року "100 найбагатших українців".

На момент публікації новини ресторану вдалося зібрати 131 608 гривень.

"Банка" на відновлення "Бартоломео" Фото: Скриншот

Нагадаємо, увечері 28 березня, ЗС РФ атакували місто Дніпро ударними безпілотниками. Під час ворожої атаки, зокрема, постраждав популярний готельно-ресторанний комплекс "Бартоломео".

На російський удар по "Бартоломео" відреагував мер Дніпра Борис Філатов, закликавши перестати "лити сльози" через руйнування ресторану.