Разрушен "Шахедом": ресторан в Днепре открыл сбор на восстановление (фото)

Ресторан "Бартоломео", пострадавший в результате обстрела Днепра 28 марта, открыл сбор на восстановление.

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Объявление о сборе появилось на странице ресторана в Instagram. В публикации сказано, что во время российской атаки один из "Шахедов" попал в банкет-холл. Благодаря оперативной эвакуации обошлось без жертв, однако здание сильно пострадало.

Горящий ресторан "Бартоломео" после удара ВС РФ

"Сегодня мы обращаемся ко всем, кому небезразличен "Бартоломео" — визитная карточка Днепра. Мы не сдаемся, мы будем восстанавливаться. Но нам нужна ваша помощь. Если вы хотите поддержать нас в восстановлении комплекса, вы можете присоединиться к сбору", — говорится в заявлении.

Пост "Бартоломео" в Instagram Фото: Скриншот Пост "Бартоломео" в Instagram Фото: Скриншот

По данным "Википедии", гостинично-ресторанный комплекс "Бартоломео" принадлежит предпринимателю Валерию Шамотию. Он вошел в рейтинг Фокуса от 2020 года "100 самых богатых украинцев".

На момент публикации новости ресторану удалось собрать 131 608 гривен.

"Банка" на восстановление "Бартоломео" Фото: Скриншот

Напомним, вечером 28 марта, ВС РФ атаковали город Днепр ударными беспилотниками. Во время вражеской атаки, в частности, пострадал популярный гостинично-ресторанный комплекс "Бартоломео".

На российский удар по "Бартоломео" отреагировал мэр Днепра Борис Филатов, призвав перестать "лить слезы" из-за разрушения ресторана.