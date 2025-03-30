Разрушен "Шахедом": ресторан в Днепре открыл сбор на восстановление (фото)
Ресторан "Бартоломео", пострадавший в результате обстрела Днепра 28 марта, открыл сбор на восстановление.
Объявление о сборе появилось на странице ресторана в Instagram. В публикации сказано, что во время российской атаки один из "Шахедов" попал в банкет-холл. Благодаря оперативной эвакуации обошлось без жертв, однако здание сильно пострадало.
"Сегодня мы обращаемся ко всем, кому небезразличен "Бартоломео" — визитная карточка Днепра. Мы не сдаемся, мы будем восстанавливаться. Но нам нужна ваша помощь. Если вы хотите поддержать нас в восстановлении комплекса, вы можете присоединиться к сбору", — говорится в заявлении.
По данным "Википедии", гостинично-ресторанный комплекс "Бартоломео" принадлежит предпринимателю Валерию Шамотию. Он вошел в рейтинг Фокуса от 2020 года "100 самых богатых украинцев".
На момент публикации новости ресторану удалось собрать 131 608 гривен.
Напомним, вечером 28 марта, ВС РФ атаковали город Днепр ударными беспилотниками. Во время вражеской атаки, в частности, пострадал популярный гостинично-ресторанный комплекс "Бартоломео".
На российский удар по "Бартоломео" отреагировал мэр Днепра Борис Филатов, призвав перестать "лить слезы" из-за разрушения ресторана.