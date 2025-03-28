Українці, у яких пенсія менше 10 000 грн, отримають надбавку: як оформити

В Україні пенсії залишаються на рівні, який не можна назвати високим, а соціальні стандарти на 2025 рік уряд вирішив не піднімати через складну економічну ситуацію, спричинену війною. Однак для деяких категорій громадян передбачено доплати до пенсії.

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Про це йдеться в матеріалі видання "РадіоТрек".

Пенсія у 2025 році буде призначена громадянам, які досягли 60 років і мають стаж не менше 32 років. Також пенсія може бути нарахована українцям, які досягли 63 або 65 років, за наявності відповідно 22 і 15 років трудового стажу.

Для осіб, старших за 65 років, передбачена особлива надбавка, якщо їхня пенсія менша за 40% від середньої зарплати. У такому разі буде здійснено доплату до цього рівня. Важливо, що нарахування проводиться автоматично, і звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Крім того, пенсіонери старше 70 років також можуть розраховувати на додаткові виплати залежно від віку:

70-74 роки — надбавка 300 гривень;

75-79 років — 456 гривень;

80 років і старше — 570 гривень.

Ці доплати також нараховуються автоматично без необхідності звертатися до ПФУ, але тільки для тих пенсіонерів, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні.

Ще однією категорією, яка отримає підвищення пенсії, є ветерани праці. Вони отримають надбавку у вигляді подвійного розміру мінімальної пенсії за віком.

Нагадуємо, 2025 року почне діяти новий етап пенсійної реформи, який стосується накопичувальної пенсії: аналітики пояснили, які є небезпеки для громадян. Водночас зростає страховий стаж, заробивши який людина може вийти на пенсію за віком.

Раніше в Пенсійному фонді розповідали, що пенсіонери з січня зможуть отримувати збільшену пенсію. Однак це стосується не всіх.