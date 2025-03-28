Украинцы, у которых пенсия менее 10 000 грн, получат надбавку: как оформить

В Украине пенсии остаются на уровне, который нельзя назвать высоким, а социальные стандарты на 2025 год правительство решило не поднимать из-за сложной экономической ситуации, вызванной войной. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены доплаты к пенсии.

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Об этом говорится в материале издания "РадиоТрек".

Пенсия в 2025 году будет назначена гражданам, достигшим 60 лет и имеющим стаж не менее 32 лет. Также пенсия может быть начислена украинцам, достигшим 63 или 65 лет, при наличии соответственно 22 и 15 лет трудового стажа.

Для лиц старше 65 лет предусмотрена особая надбавка, если их пенсия меньше 40% от средней зарплаты. В таком случае будет произведена доплата до этого уровня. Важно, что начисление производится автоматически, и обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Кроме того, пенсионеры старше 70 лет также могут рассчитывать на дополнительные выплаты в зависимости от возраста:

70-74 года — надбавка 300 гривен;

75-79 лет — 456 гривен;

80 лет и старше – 570 гривен.

Эти доплаты также начисляются автоматически без необходимости обращаться в ПФУ, но только для тех пенсионеров, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

Еще одной категорией, которая получит повышение пенсии, есть ветераны труда. Они получат прибавку в виде двойного размера минимальной пенсии по возрасту.

Напоминаем, в 2025 году начнет действовать новый этап пенсионной реформы, который касается накопительной пенсии: аналитики объяснили, какие есть опасности для граждан. В то же время растет страховой стаж, заработав который человек может выйти на пенсию по возрасту.

Ранее в Пенсионном фонде рассказывали, что пенсионеры с января смогут получать увеличенную пенсию. Однако это касается не всех.