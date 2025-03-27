Чоловік знайшов скарб за допомогою мапи, яку намалював його батько: що було в схованці

Голова сімейства передав синові саморобну карту з відміткою в тому місці, де закопаний скарб. Чоловік пообіцяв, що обов'язково його знайде.

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Американець польського походження Ян Глазевскі здійснив майже неможливе — відшукав сімейну реліквію, заховану багато десятиліть тому. Про це пише видання Daily Mirror.

До Другої світової війни батьки 72-річного Яна Глазевскі жили в українському Львові, який на той час був в складі Польщі. Згодом родина перебралася до США, але перед еміграцією закопала сімейні цінності в лісі недалеко від свого будинку.

Мапа, яку намалював батько Яна Фото: Jan Glazewski

Через багато років голова сім’ї передав синові саморобну карту з відміткою в тому місці, де закопаний скарб. Глазевскі-молодший пообіцяв, що обов'язково його знайде.

Після тривалих пошуків, що розпочалися ще 2019 року, Ян таки натрапив на фундамент їхнього колишнього будинку. Використовуючи саморобну мапу та старанно досліджуючи місцевість металодетектором, він зміг віднайти точне місце, де заховано цінності.

Всередині скриньки виявилися унікальні прикраси його матері, срібна хрестильна ложка з вигравіюваними родинними ініціалами та інші особисті речі, що мають неабияку емоційну вартість.

Знайдені сімейні скарби Фото: Jan Glazewski

"Це немов повернення додому. Знайти ці коштовності — це все одно що доторкнутися до живої сімейної пам'яті, яка збереглася крізь десятиліття. Але важливіше, що я виконав обіцянку, дану батькові", — розповів розчулений Глазевскі.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про мисливця за скарбами, який виявив дві американські монети, випущені понад століття тому. Один зі знайдених артефактів особливо зацікавив чоловіка, оскільки він ніколи не бачив нічого подібного.

Також ми розповідали про 54-річного Джонатана Нідхема з Великої Британії, який знайшов рідкісний історичний артефакт у полі поблизу міста Елластон, що в графстві Стаффордшир. Чоловік викопав 3000-річну золоту застібку для сукні завдовжки 13 см і вагою 110 грамів. Як з'ясувалося, ця знахідка походить ще з бронзової доби і є однією з усього семи подібних, знайдених в Англії.