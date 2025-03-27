Мужчина нашел клад с помощью карты, которую нарисовал его отец: что было в тайнике

Глава семейства передал сыну самодельную карту с отметкой в том месте, где закопан клад. Мужчина пообещал, что обязательно его найдет.

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Американец польского происхождения Ян Глазевски совершил почти невозможное — отыскал семейную реликвию, спрятанную много десятилетий назад. Об этом пишет издание Daily Mirror.

До Второй мировой войны родители 72-летнего Яна Глазевски жили в украинском Львове, который в то время был в составе Польши. Позже семья перебралась в США, но перед эмиграцией закопала семейные ценности в лесу недалеко от своего дома.

Карта, которую нарисовал отец Яна Фото: Jan Glazewski

Спустя много лет глава семьи передал сыну самодельную карту с отметкой в том месте, где закопан клад. Глазевски-младший пообещал, что обязательно его найдет.

После длительных поисков, начавшихся еще в 2019 году, Ян таки наткнулся на фундамент их бывшего дома. Используя самодельную карту и тщательно исследуя местность металлодетектором, он смог найти точное место, где спрятаны ценности.

Внутри шкатулки оказались уникальные украшения его матери, серебряная крестильная ложка с выгравированными семейными инициалами и другие личные вещи, имеющие большую эмоциональную ценность.

Найденные семейные сокровища Фото: Jan Glazewski

"Это словно возвращение домой. Найти эти драгоценности — это все равно что прикоснуться к живой семейной памяти, которая сохранилась сквозь десятилетия. Но важнее, что я выполнил обещание, данное отцу", — рассказал растроганный Глазевски.

Напомним, ранее Фокус сообщал об охотнике за сокровищами, который обнаружил две американские монеты, выпущенные более века назад. Один из найденных артефактов особенно заинтересовал мужчину, поскольку он никогда не видел ничего подобного.

Также мы рассказывали о 54-летнем Джонатане Нидхэме из Великобритании, который нашел редкий исторический артефакт в поле вблизи города Элластон, что в графстве Стаффордшир. Мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку для платья длиной 13 см и весом 110 граммов. Как выяснилось, эта находка происходит еще из бронзового века и является одной из всего семи подобных, найденных в Англии.