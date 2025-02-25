Сантехник нашел древний клад и продал его за 5 тысяч долларов (фото)

Дэвид Данн в течение года пытался продать артефакт местным музеям, но желающих так и не нашлось. Именно поэтому лот выставили на аукцион.

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42-летний сантехник Дэвид Данн из Великобритании увлекся поиском интересных вещей с помощью металлоискателя. Однажды он нашел в родном селе сокровище, закопанное более 17 веков назад, и теперь продал его на аукционе за 5,5 тысячи долларов. Об этом пишет издание BBC.

Дэвид рассказал, как в июле 2023 года прочесывал сельское поле, когда неожиданно сработал его металлоискатель. Сигнал был слабым, но мужчина остановился и почти сразу увидел в ямке несколько монет. Он начал копать и на глубине примерно 60 сантиметров нашел клад — 50 прекрасно сохранившихся древнеримских серебряных монет, которые чеканились с III века нашей эры.

"Многие монеты, которые я нашел, с идеальными портретами в очень хорошем состоянии. Такая находка случается раз в жизни", — признается охотник за сокровищами.

Этот артефакт датируется периодом правления императора Караузия, который в 286 году поднял мятеж, захватил власть и объявил себя императором Британии и северной Галлии.

Монеты, которые нашел Дэвид Данн Фото: Noonans

Данн в течение года пытался продать монеты местным музеям, но желающих так и не нашлось. Тогда лот выставили на аукцион, где его за 5,5 тысячи долларов купил неназванный коллекционер из США.

Охотник за сокровищами признался, что отдаст большую часть вырученных денег владельцу поля.

"Я очень доволен результатом. Отдам большую часть денег фермеру. Что мне нравится в этой работе, так это то, что удается сохранить историю. Буду продолжать поиски, а эту находку отпраздную за парой напитков", — отмечает Дэвид.

Напомним, ранее Фокус писал об охотнике за сокровищами, который нашел две американские монеты, выпущенные более чем столетие назад. Один из артефактов заинтриговал мужчину, ведь он никогда раньше не видел ничего подобного.

Кроме того, мы рассказывали о 54-летнем Джонатане Нидхэме из Великобритании, который нашел редкий исторический артефакт в поле вблизи города Элластон в графстве Стаффордшир. Мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку для платья. Находка длиной 13 см и весом 110 граммов, как позже выяснилось, была изготовлена еще в бронзовой эпохе. Это один из семи экземпляров, найденных в Англии.