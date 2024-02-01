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МирФан

Обеспечил себя до конца жизни: мужчина нашел в поле 3000-летнюю золотую застежку (фото)

Золотая застежка, находка, уникальная вещь, охотник за сокровищами, артефакт, ценные вещи, фото, Великобритания
Фото: коллаж Фокус | Британец Джонатан Нидхэм нашел золотую застежку

Охотник за сокровищами Джонатан Нидхэм говорит, что не спал всю ночь, разглядывая уникальную находку.

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54-летний Джонатан Нидхэм, охотник за сокровищами из Великобритании, нашел редкий исторический артефакт в поле вблизи города Элластон в графстве Стаффордшир. Об этом сообщает издание The Sun.

Мужчина выкопал 3000-летнюю золотую застежку для платья. Находка длиной 13 см и весом 110 граммов, как позже выяснилось, была изготовлена еще в бронзовом веке. Это один из семи экземпляров, найденных в Англии.

Джонатан выложил фотографию в сети и вскоре узнал, насколько редкую вещь он нашел.

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"Это превзошло все мои самые смелые мечты. Невероятно! Когда мы поняли ценность находки, то кричали и махали руками от радости. Просто не могли поверить собственным глазам. Люди, наверное, подумали, что мы совсем сумасшедшие", — рассказывает с восторгом Джонатан.

Охотник за сокровищами говорит, что не спал всю ночь, разглядывая уникальную находку.

"Не мог заснуть, потому что знал, что это что-то особенное. Шансов откопать такую вещь — один на миллиард. Хотя я верил в это, потому что в прошлом году у меня уже было несколько удачных находок", — добавил он.

Сообщается, что это случилось 6 мая 2022 года. Джонатан гулял со своим 63-летним приятелем Малкольмом Баггейли, когда услышал слабый звуковой сигнал металлоискателя. Сначала он подумал, что наткнулся на поврежденную алюминиевую ручку от ящика. Однако, предварительно оценив ее ценность, решил отправить экспертам в музей Дерби, а затем — в Британский музей в Лондоне.

Золотая застежка, находка, уникальная вещь, охотник за сокровищами, артефакт, ценные вещи, фото, Великобритания Fullscreen
Охотник за сокровищами из Великобритании нашел артефакт бронзового века
Фото: SWNS
Золотая застежка, находка, уникальная вещь, охотник за сокровищами, артефакт, ценные вещи, фото, Великобритания Fullscreen
Охотник за сокровищами из Великобритании нашел артефакт бронзового века
Фото: SWNS

Согласно действующему британскому законодательству, деньги от продажи найденных сокровищ обычно распределяются между владельцем земли и тем, кто их нашел.

Ожидается, что на аукционе экспонат бронзового века продадут за огромную сумму. Это позволит Джонатану не беспокоиться о деньгах до конца своей жизни. Мужчина признался, что мечтает потратить часть денег на отдых на Карибах.

Золотая застежка, находка, уникальная вещь, охотник за сокровищами, артефакт, ценные вещи, фото, Великобритания Fullscreen
3000-летняя золотая застежка для платья
Фото: SWNS
Золотая застежка, находка, уникальная вещь, охотник за сокровищами, артефакт, ценные вещи, фото, Великобритания Fullscreen
3000-летняя золотая застежка для платья
Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о коллекционере военной техники Нике Миде из Нортгемптоншира, который нашел в танке золотые слитки. Мужчина похвастался ценным трофеем и официально передал его представителям власти.

Кроме того, статуя греческого бога, исчезнувшая при таинственных обстоятельствах почти 30 лет назад, неожиданно нашлась во дворе жителя города Луисвилл в американском штате Кентукки.