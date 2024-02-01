Забезпечив себе до кінця життя: чоловік знайшов у полі 3000-річну золоту застібку (фото)

Мисливець за скарбами Джонатан Нідхем каже, що не спав всю ніч, роздивляючись унікальну знахідку.

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54-річний Джонатан Нідхем з Великої Британії знайшов рідкісний історичний артефакт у полі поблизу міста Елластон у графстві Стаффордшир. Про це повідомляє видання The Sun.

Чоловік викопав 3000-річну золоту застібку для сукні. Знахідка завдовжки 13 см і вагою 110 грамів, як пізніше з’ясувалось, була виготовлена ще у бронзовій добі. Це один із семи екземплярів, знайдених в Англії.

Джонатан виклав фотографію у мережі й невдовзі дізнався, наскільки рідкісну річ він знайшов.

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"Це перевершило всі мої найсміливіші мрії. Неймовірно! Коли ми зрозуміли цінність знахідки, то кричали та махали руками від радості. Просто не могли повірити власним очам. Люди, мабуть, подумали, що ми зовсім божевільні", – розповідає із захопленням Джонатан.

Мисливець за скарбами каже, що не спав всю ніч, роздивляючись унікальну знахідку.

"Не міг заснути, бо знав, що це щось особливе. Шансів відкопати таку річ – один на мільярд. Хоча я вірив в це, бо минулого року у мене вже було кілька вдалих знахідок", – додав він.

Повідомляється, що це трапилось 6 травня 2022 року. Джонатан гуляв зі своїм 63-річним приятелем Малкольмом Баґґейлі, коли почув слабкий звуковий сигнал металошукача. Спершу він подумав, що натрапив на пошкоджену алюмінієву ручку від ящика. Однак, попередньо оцінивши її цінність, вирішив надіслати експертам у музей Дербі, а згодом – до Британського музею у Лондоні.

Мисливець за скарбами з Великої Британії знайшов артефакт бронзової доби Фото: SWNS Мисливець за скарбами з Великої Британії знайшов артефакт бронзової доби Фото: SWNS

За чинним британським законодавством, гроші від продажу знайдених скарбів зазвичай розподіляються між власником землі та тим, хто їх знайшов.

Очікується, що на аукціоні експонат бронзової доби продадуть за величезну суму. Це дозволить Джонатану не турбуватися про гроші до кінця свого життя. Чоловік зізнався, що мріє витратити частину грошей на відпочинок на Карибах.

3000-річна золота застібка для сукні Фото: SWNS 3000-річна золота застібка для сукні Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про колекціонера військової техніки Нік Мід з Нортгемптоншира, який знайшов у танку золоті злитки. Чоловік похизувався цінним трофеєм й офіційно передав його представникам влади.

Крім того, статуя грецького бога, зникла за таємничих обставин майже 30 років тому, несподівано знайшлась у дворі жителя міста Луїсвілл в американському штаті Кентуккі.