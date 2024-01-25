Загадочный артефакт из медного сплава: археологи обнаружили докаэдр, назначение которого неизвестно (фото)

Назначение объекта неизвестно современным археологам, поскольку на 12-гранной металлической оболочке нет никаких знаков, а в современной литературе — ни одного упоминания о нем.

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В Англии археологи-любители наткнулись на увлекательный римский артефакт, который веками озадачивал экспертов, — римский додекаэдр. Откопанное волонтером это 12-гранное металлическое чудо вызывает большой ажиотаж, пишет Arkeonews.

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В отличие от обычной археологической находки, этот додекаэдр является таинственным произведением мастерства. Размером с грейпфрут, он изготовлен из медного сплава, содержащего 75% меди, 7% олова и 18% свинца.

Изделие имеет 8 см в высоту, 8,6 см в ширину и весит 254 г. Несмотря на свои скромные размеры, этот додекаэдр является исключительным экземпляром — хорошо изготовлен, неповреждён и в идеальном состоянии.

Фото: Norton Disney History and Archaeology Group

Найденный артефакт — редкий, единственный в своем роде в Мидленде и один из 33 известных образцов в римской Британии. Всего существует около 130 додекаэдров, разбросанных по всему римскому миру, преимущественно в северо-западных провинциях.

Эта находка отличается не только своим исключительным мастерством, но и необычным местом нахождения. Его намеренно оставили около 1700 лет назад рядом с римской керамикой IV века в раскопанной яме или карьере. Это добавляет дополнительный слой таинственности и без того загадочному объекту.

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Назначение додекаэдров до сих пор очень непонятно, поскольку в римской литературе нет никаких известных описаний этих предметов. Они не могут быть измерительными приборами, потому что нестандартны по размеру. Они не инструменты, потому что не изнашиваются.

Создание додекаэдра требовало много времени, усилий и мастерства, поэтому его не использовали для повседневных задач, тем более, что существуют другие материалы, которые могли бы выполнять ту же функцию. Считается, что вероятнее всего их использовали в ритуалах.

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