Металлические ритуальные дары и украшения: ученые обнаружили более 550 артефактов бронзового века (фото)

Ученые нашли доказательства того, что погребальные ритуалы сообществ бронзового века могли меняться под влиянием других людей. К такому выводу археологи пришли после обнаружения металлических артефактов на месте захоронения представителей хелминской группы.

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Польские археологи обнародовали интересные выводы о погребальных ритуалах и металлических ритуальных дарах бронзового века. На месте, расположенном возле высохшего озера в Папово-Бискупе на севере Польши, обнаружили более 550 бронзовых артефактов, связанных с захоронениями, пишет HeritageDaily.

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Эти захоронения связаны с хелминской группой, сообществом лужицкой культуры, жившей в Центральной Европе в эпоху поздней бронзы и раннего железа (1200-450 гг. до н. э.). Считается, что в отличие от своих современников, представители хелминской группы проявляли меньший интерес к ритуалам, связанным с металлом.

Археологи объяснили: "В отличие от других лужицких групп, металл, похоже, не играл значительной роли в социальной и ритуальной деятельности хелминской общины, о чем свидетельствует ограниченное количество сокровищ, найденных в их археологических памятниках".

Фото: Antiquity Journal

Однако недавние раскопки в Папово-Бискупе поставили под сомнение этот нарратив. Исследователи обнаружили останки по меньшей мере 33 человек на дне озера, что привело к неожиданным открытиям. Исследование описывает обнаружение более 550 бронзовых артефактов, преимущественно ювелирных изделий, которые носили на шее или руках.

Интригует то, что радиоуглеродное датирование указывает на то, что человеческие останки были помещены в озеро до бронзовых артефактов. Это наводит на интересную мысль: возможно, хелминская община сначала хоронила своих умерших в озерах, а затем перешла к затоплению металлических предметов в качестве вотивных жертвоприношений.

Хотя хелминская группа сначала казалась менее подверженной влиянию социальных и экономических изменений в регионе, данные из Папово-Бискупе свидетельствуют об изменении в их системе верований. Со временем их ритуальные практики, похоже, согласовывались с распространенными тенденциями в ритуалах, связанных с металлом, в Центральной Европе.

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Это исследование дает увлекательный взгляд на эволюцию верований и практик хелминской группы, способствуя более широкому пониманию культуры региона в эпоху бронзы. Неожиданная связь между погребальными ритуалами и погребением металлов добавляет слой сложности к нашему пониманию древних обществ, побуждая к дальнейшим исследованиям динамики культурной эволюции в этот период.

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