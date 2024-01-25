Металеві ритуальні дари і прикраси: вчені виявили понад 550 артефактів бронзового віку (фото)

Учені знайшли докази того, що поховальні ритуали спільнот бронзового віку могли змінюватися під впливом інших людей. До такого висновку археологи дійшли після виявлення металевих артефактів на місці поховання представників хелмінської групи.

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Польські археологи оприлюднили цікаві висновки про поховальні ритуали та металеві ритуальні дари бронзової доби. На місці, розташованому біля висохлого озера в Папово-Біскупе на півночі Польщі, виявили понад 550 бронзових артефактів, пов'язаних із похованнями, пише HeritageDaily.

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Ці поховання пов'язані з хелмінською групою, спільнотою лужицької культури, що жила в Центральній Європі в епоху пізньої бронзи та раннього заліза (1200-450 рр. до н. е.). Вважається, що на відміну від своїх сучасників, представники хелмінською групи виявляли менший інтерес до ритуалів, пов'язаних з металом.

Археологи пояснили: "На відміну від інших лужицьких груп, метал, схоже, не відігравав значної ролі в соціальній та ритуальній діяльності хелмінської громади, про що свідчить обмежена кількість скарбів, знайдених в їхніх археологічних пам'ятках".

Фото: Antiquity Journal

Однак нещодавні розкопки в Папово-Біскупе поставили під сумнів цей наратив. Дослідники виявили останки щонайменше 33 осіб на дні озера, що призвело до несподіваних відкриттів. Дослідження описує виявлення понад 550 бронзових артефактів, переважно ювелірних виробів, які носили на шиї або руках.

Інтригує те, що радіовуглецеве датування вказує на те, що людські останки були поміщені в озеро до бронзових артефактів. Це наводить на цікаву думку: можливо, хелмінська громада спочатку ховала своїх померлих в озерах, а потім перейшла до затоплення металевих предметів як вотивних жертвоприношень.

Хоча хелмінська група спочатку здавалася менш схильною до впливу соціальних та економічних змін у регіоні, дані з Папово-Біскупе свідчать про зміну в їхній системі вірувань. З часом їхні ритуальні практики, схоже, узгоджувалися з поширеними тенденціями в ритуалах, пов'язаних з металом, у Центральній Європі.

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Це дослідження дає захопливий погляд на еволюцію вірувань і практик хелмінської групи, сприяючи ширшому розумінню культури регіону в епоху бронзи. Несподіваний зв'язок між поховальними ритуалами і похованням металів додає шар складності до нашого розуміння давніх суспільств, спонукаючи до подальших досліджень динаміки культурної еволюції в цей період.

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