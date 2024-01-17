Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Рыцари замка Кибург: в Швейцарии обнаружили неповрежденную средневековую перчатку (фото)

средневековая перчатка, замок Кюбург, артефакты XIV века, археологическое открытие, история Швейцарии, мастерство, сохранение истории, средневековые металлические изделия, городище Кюбург, древние реликвии
Фото: Canton of Zurich | На недавней пресс-конференции кантона Цюрих представили захватывающую находку — неповрежденную средневековую перчатку, датированную XIV веком

Замок Кибург, также известный как Chuigeburch (что означает "замок коров"), является важным историческим объектом. Сегодня это один из крупнейших средневековых замковых комплексов Швейцарии, включающий в себя большой зал, угловую башню, часовню и три каменных дома.

Related video

На недавней пресс-конференции кантона Цюрих представили увлекательную находку — неповрежденную средневековую перчатку, датированную XIV веком. Ее обнаружили во время раскопок к юго-востоку от замка Кибург, Швейцария, пишет HeritageDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Замок Кибург, также известный как Chuigeburch (что означает "замок коров"), является важным историческим объектом. Сегодня это один из крупнейших средневековых замковых комплексов Швейцарии, включающий в себя большой зал, угловую башню, часовню и три каменных дома.

Археологи сделали это открытие вблизи замка, исследуя средневековый ткацкий подвал, уничтоженный пожаром в XIV веке. Кроме того, обнаружены доказательства кузнечного дела, включая форму и более 50 металлических предметов, связанных с кузнечной деятельностью.

Среди этих находок были молоток, пинцет, щипцы, ключи, ножи, острия, а также полностью сохранившаяся перчатка XIV века, в дополнение к фрагментам ее аналога, которого носили на другой руке.

средневековая перчатка, замок Кюбург, артефакты XIV века, археологическое открытие, история Швейцарии, мастерство, сохранение истории, средневековые металлические изделия, городище Кюбург, древние реликвии Fullscreen
Среди этих находок были молоток, пинцет, щипцы, ключи, ножи, острия, а также полностью сохранившаяся перчатка XIV века, в дополнение к фрагментам ее аналога, которого носили на другой руке
Фото: Canton of Zurich

Если описать неповрежденную перчатку, то это артефакт с четырьмя пальцами, предназначенная для правой руки. Она состоит из отдельных железных пластин, скрепленных вместе в виде чешуи и соединенных с помощью боковых заклепок.

Отдельные фрагменты перчатки были прикреплены к внутренней части с помощью дополнительных заклепок на кожаной или текстильной основе, которую соответственно пришили к ткани.

Согласно анонсу: "Ранее известные перчатки из музеев и коллекций в основном датируются не ранее XV века. Более древние примеры с XIV века, однако, чрезвычайно редки. До сих пор во время археологических раскопок в Швейцарии было найдено только пять других перчаток этого периода, хотя ни одна из них не сохранилась настолько хорошо и не имеет столько деталей дизайна и отделки, как перчатка из Кибурга".

Эта находка проливает свет на материальную культуру средневекового Кибурга и дает ценную информацию о ремесле и повседневной жизни людей, которые когда-то населяли эту местность. Перчатка, вместе с другими артефактами, предлагает ощутимую связь с прошлой эпохой.

Ранее Фокус писал о стихийном бедствии, которое восемь тысяч лет назад уничтожило до 100 процентов жителей Британии.

А также мы рассказывали о найденном доме Геракла в иранских горах. По словам исследователей, там оставлено тайное послание.