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Технологии и наука

Археологи нашли дом Геракла в иранских горах: там оставлено тайное послание (фото)

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Фото: Wikimedia Commons | В одной из пещер в Иране, вблизи города Сакез, исследователи обнаружили необычную надпись на древнегреческом языке

В одной из пещер в Иране, вблизи города Сакез, исследователи обнаружили необычную надпись на древнегреческом языке. Если верить выгравированным словам, то эта пещера была домом Геракла.

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В Иране, примерно в 70 километрах от города Сакез расположены пещеры Карафту. Высеченные сочетанием природных сил и человеческих рук на протяжении тысячелетий, эти пещеры могут похвастаться богатой историей и удивительной связью с Древней Грецией, пишет GreekReporter.

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Одна из этих пещер, названная "Дом Геракла", хранит особую тайну — древнегреческую надпись на входе в комнату на третьем этаже. Это открытие проливает свет на связи региона с империей Селевкидов, эллинистическим государством, существовавшим с 312 г. до н. э. по 63 г. до н. э., основанным Селевком I Никатором, генералом армии Александра Македонского.

Империя Селевкидов, возникшая в результате разделения огромной империи Александра после его смерти, известна своей толерантностью к различным культурам и религиям. Однако греческий язык и обычаи доминировали. Пещеры Карафту, расположенные в провинции Курдистан, вероятно, служили лагерем или гарнизоном для селевкидских воинов, о чем свидетельствуют археологические находки.

Древняя Греция, империя, Селевкиды, пещеры, Иран, история, надпись, открытие, находка, Геракл, посуда, артефакты, предметы, культура, Шелковый путь, Китай, Европа Fullscreen
Местонахождение найденной пещеры

Археологи нашли следы человеческого проживания в этих пещерах на протяжении веков. Стратегическое расположение места вдоль знаменитого Шелкового пути, соединявшего Европу с Китаем, делало его важным в древности.

Таинственности пещерам Карафта добавило удивительное открытие в начале XIX века. Европейские исследователи нашли в одной из пещер хорошо сохранившуюся греческую надпись, которая гласила "Здесь дом Геракла. Тот, кто войдет в эту пещеру, будет в безопасности".

Помимо своего исторического значения, пещеры дарят посетителям невероятные впечатления, открывая захватывающие виды горного ландшафта Западной Азии, от которых перехватывает дыхание. Пещерный комплекс, образовавшийся в массивном известняковом обнажении миллионы лет назад, позже был расширен древними обитателями, которые высекли ходы, превратив его в небольшое поселение.

Археологи обнаружили в пещерах глиняную посуду и предметы, охватывающие различные исторические периоды. Это уникальное сочетание природной красоты и исторических артефактов делает пещеры Карафту популярным туристическим объектом, привлекающим тысячи посетителей ежегодно.

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Эти пещеры рассказывают историю о пересечении древних цивилизаций, где суровые скалы Ирана стали свидетелями сближения греческой и местной культур. Надпись в честь Геракла является свидетельством прочной связи между этими далекими мирами. Пещеры Карафту не только служат историческим местом, но и позволяют заглянуть в разнообразный гобелен человеческой истории, который разворачивался в этом отдаленном уголке мира.

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