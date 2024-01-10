Уничтожило до 100 процентов жителей Британии: ученые исследовали разрушительное цунами 8 тысяч лет назад

Тысячи лет назад разрушительное цунами опустошило прибрежную часть Британии и уничтожило местное население. К такому выводу пришли ученые, исследовав керны осадочных пород и смоделировав влияние волн.

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Согласно недавнему исследованию колоссальное цунами, произошедшее более 8 000 лет назад, могло опустошить северную часть Великобритании, уничтожив жителей каменного века. Эта катастрофа, получившая название цунами Стурегга, совпала во времени с внезапным сокращением местного населения в период среднего каменного века, пишет IFLScience.

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Тогда население северной Британии было довольно скромным — около 1 000 человек, проживавших в регионе. Большинство из этих ранних британцев жили в небольших прибрежных поселениях, что делало их уязвимыми к гигантским приливным волнам.

Около 8 200 лет назад количество населенных пунктов на северо-западе Европы резко сократилось, и это явление ранее связывали со снижением температуры на всем континенте. Однако некоторые исследователи ставят под сомнение, повлияло ли это изменение климата на прибрежные общины.

Интересно, что цунами Стурегга совпадает с этим сокращением населения, которое произошло между 8 120 и 8 175 годами назад. Вызванное мощным подводным оползнем у побережья Норвегии, оно вызвало волны высотой более 20 метров, которые обрушились на Шетландские острова и достигли высоты от 3 до 6 метров на севере Англии.

Чтобы исследовать влияние цунами на местное население, исследователи смоделировали волну на важной мезолитической стоянке под названием Говик в Нортумберленде, на северо-востоке Англии. На этом месте нашли керны осадочных пород, которые датируются примерно временем цунами, что свидетельствует о возможном затоплении во время катастрофы. Однако керны содержали грубый щебень, что вызвало дискуссии о том, дошло ли цунами до Говика.

Результаты моделирования показали, что цунами вероятнее всего не достигло Говика, если только оно не ударило во время прилива. Авторы исследования объяснили, что цунами во время прилива имеет большее расстояние затопления из-за увеличения высоты воды. Если цунами произошло во время прилива, оно могло оставить гравий, найденный в кернах отложений, что свидетельствует о том, что Говик действительно пострадал.

Если бы это было правдой, последствия были бы катастрофическими. Исследователи оценивают уровень смертности до 100 процентов в богатой на ресурсы приливно-отливной зоне Говика. Кроме человеческих жертв, волна уничтожила бы продовольственные ресурсы, что привело бы к значительному сокращению населения на северо-западе Европы.

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Исследование доказывает, что цунами Стурегга, вероятно, сыграло определенную роль в сокращении населения Северной Британии около 8 200 лет назад. Эта недавно обнаруженная связь проливает свет на влияние древних природных катастроф на человеческие общества.

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