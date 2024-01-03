Подземные секреты неолита: в Китае нашли тайные тоннели Каменного города Хоученцуй (фото)

Въезд в древний Каменный город Хоученцуй более 4 000 лет назад был настоящим испытанием, ведь он имел сложную систему укреплений, многослойные оборонительные стены и огромное количество вооруженных поселенцев. Недавно ученые обнаружили, что это еще не все.

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Во время раскопок Каменного города Хоученцуй археологи обнаружили серию тайных подземных ходов и тоннелей — всего 6, пересекающихся друг с другом, функционируя как скрытая транспортная сеть, пишет Ancient Origins.

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Обнаруженные тоннели, которых всего было шесть, залегали на глубине от 1,52 м до 6,06 м под землей, а их высота составляла от 0,91 м до 1,82 м, а ширина — около 1,21 м. Удивительно, но некоторые тоннели простирались под защитными стенами города, создавая потайные пути, ведущие за пределы города, добавляя дополнительный уровень безопасности и без того укрепленному поселению.

Вход в подземные туннели Фото: Chinese Academy of Social Sciences / China Archaeology Network

Этот неолитический город уже был оборудован сложной оборонительной системой, включавшей три концентрические стены, дополнительные сооружения вдоль этих стен, ограниченное количество хорошо охраняемых ворот и стратегически расположенные траншеи.

Эксперты считают, что Каменный город Хоученцуй стратегически расположен для военной обороны благодаря своему культурному значению и расположению на периферии древнего союза.

Тоннели TD1 и TD2 обозначены на карте синим пунктиром Фото: Chinese Academy of Social Sciences / China Archaeology Network

Чэнь Синцань, директор Института археологии Китайской академии общественных наук, рассказал: "Памятники Хоученцуй, Бикунь и Шимао составляли культурную систему, которая имеет решающее значение для изучения того, как формировалось сложное общество прежде всего. Многие вопросы остаются без ответа. Если эти места были военными укреплениями, то от кого они защищали? Работа только началась, и впереди ещё долгий путь, чтобы подробнее [и] выяснить их связи".

Панорама раскопок гробницы Фото: Chinese Academy of Social Sciences / China Archaeology Network

Хоученцуй, также известный как Каменный город Хоученцуй, расположен на северном берегу реки Хуньхэ в пределах уезда Циншуйхэ. На основе предыдущих раскопок было установлено, что город возник примерно 4300-4500 лет назад. Территория занимает около 341 акр и включает внутренний и внешний город, защищенный тройной оборонительной системой.

Раскопки открыли три отдельные городские ворота, демонстрирующие тщательное городское и архитектурное планирование. Главные городские ворота занимают центральное положение в пределах внешнего города и характеризуются прямоугольной формой, что намекает на тщательное и продуманное градостроительство и стратегическое архитектурное планирование. Внутренние городские ворота и Внешние городские ворота создают дополнительную сложность въезда в город.

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Это открытие в Хоученцуе не только проливает свет на стратегическое планирование города и его оборонительные сооружения, но и углубляет наше понимание древних цивилизаций вдоль реки.

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