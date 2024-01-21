Человеческие останки и 100 тысяч артефактов: археологическое открытие переписывает историю Бразилии (фото)

В Бразилии ученые обнаружили десятки тысяч артефактов на месте строительства жилого комплекса. Самые древние из находок датируются возрастом около 9 тысяч лет.

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В городе Сан-Луис, Бразилия, во время строительства нового жилого комплекса строители наткнулись на человеческие кости и фрагменты керамики, что стало началом археологического открытия. Теперь на этом месте исследователи нашли многослойный археологический участок, на котором обнаружили 43 человеческих скелета и более 100 000 артефактов, пишет Ancient Origins.

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За последние четыре года команда исследователей, состоящая из археологов, химиков, историка и режиссера-документалиста, обнаружила множество артефактов. Эта большая коллекция включает разнообразные предметы: от орудий труда до глиняной посуды. Они позволяют заглянуть в жизнь прошлых жителей.

Значение этого открытия выходит за пределы простого количества находок. Тщательно изучая археологический участок, исследователи определили четкие культурные слои. Верхние артефакты народа тупинамба, одной из этнических групп тупи, свидетельствуют о недавней истории, восходящей к началу XVII века.

На строительной площадке нашли человеческий череп Фото: Nelyane Gomes/Iphan

Под этим слоем команда раскопала останки амазонских людей, за которыми следовал "курган самбаки". Этот курган, сложенный из костей, ракушек и глиняной посуды, достигал глубины около двух метров. Примечательно, что керамика, найденная на этой глубине, датируется возрастом от 8 000 до 9 000 лет.

Веллингтон Лаге, ведущий археолог исследования, предполагает, что такая ранняя датировка заселения бросает вызов нынешней хронологии, предполагая, что современную Бразилию заселили примерно на 1 400 лет раньше, чем считалось. Однако важно отметить, что эти даты являются предварительными и базируются на глубине залегания артефактов. Изотопный анализ, который сможет подтвердить теории, все еще ожидается.

Сокровищницу древних артефактов и скелетов нашли в Бразилии

Федеральный университет Мараньяо серьезно относится к этому открытию, инвестируя в специализированную лабораторию и музей, где будут храниться тысячи костей и артефактов. Аркли Бандейра, археолог, связанный с проектом, подчеркивает важность этих находок для понимания истории.

Институт национального исторического и художественного наследия (IPHAN) признает это место свидетельством длительного заселения региона людьми, описывая его как знаковый памятник доисторической Бразилии.

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Хотя полное влияние этого открытия еще не подтверждено, тщательная каталогизация артефактов и будущий изотопный анализ даст ценную информацию о богатой истории Бразилии. Этот неожиданный поворот не только раскрывает прошлое, но и открывает новые главы в нашем понимании человеческой цивилизации.

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