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Технологии и наука

Самые древние следы Homo Sapiens в Китае: ученые нашли орудия труда, которым 45 тысяч лет (фото)

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Фото: Yang et al., Nat. Ecol. Evol., 2024 | Артефакты обнаружили на археологическом участке Шию в Китае

Артефакты обнаружили на археологическом участке Шию в Китае. Найденные орудия труда раскрывают неизвестные детали миграции людей в Восточной Азии.

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Древние артефакты, найденные на месте раскопок Шию на северо-востоке Китая, переписывают историю миграции людей в Восточной Азии. Благодаря тщательному анализу ученые определили, что эти артефакты, составленные из фрагментов камня и костей, изготовили Homo sapiens около 45 000 лет назад.

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Эта находка является древнейшим свидетельством присутствия современных людей в Восточной Азии, что бросает вызов предыдущим предположениям и предлагает новое понимание глобальной экспансии наших предков.

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Эта находка является древнейшим свидетельством присутствия современных людей в Восточной Азии
Фото: Yang et al., Nat. Ecol. Evol., 2024

Стоянка Шию, известная своей важностью для археологии, была предметом исследования в течение десятилетий. Простираясь на 30 метров в глубину со слоями, отложенными в течение десятков тысяч лет, она дала богатый набор инструментов и артефактов.

В 2013 году международная команда под руководством палеоантрополога Ши-Ся Яна из Китайской академии наук провела комплексные раскопки. Их анализ включал тщательный отбор артефактов, изучение костей животных и передовые методы датировки.

Для точного датирования образцов из разных слоев осадочных пород использовали радиоуглеродный метод и метод оптически стимулированной люминесценции, который показал, что древнейший слой образовался примерно 45 000 лет назад.

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Фото: Yang et al., Nat. Ecol. Evol., 2024

Сами артефакты демонстрируют разнообразные технологические навыки, в частности технику Леваллуазской техники обработки камня, разработанную в Европе 250 000 лет назад. Кроме того, доказательства охотничьих навыков появились благодаря остриям снарядов с трещинами от ударов, а также присутствию обсидиана, привезенного с расстояния до 1 000 километров, что указывает на торговые связи.

Не менее важными были кости животных, преимущественно лошадей, со следами порезов, указывающих на срезание мяса. Это свидетельствует о том, что жители Шию были искусными охотниками, которые полагались на лошадей как на источник существования.

"Сочетание различных культурных черт свидетельствует о сложной и инновационной адаптации наших предков во время их экспансии", — отмечает Ян, описывая яркую картину изобретательности древнего сообщества.

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Археолог Майкл Петралья из Университета Гриффита отмечает важность понимания древнего прошлого, подчеркивая, что оно дает бесценную информацию о разнообразных путях предков и чрезвычайной адаптивности Homo sapiens. Находки Шию открывают захватывающую историю ранней миграции людей и культурного слияния, расширяя наши знания о древнем происхождении и устойчивости нашего вида.

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