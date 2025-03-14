Никакого разнообразия. Первые млекопитающие на Земле были одного цвета: какого именно (фото)

Новое исследование показывает, что мех ранних млекопитающих вовсе не был броским, но он служил определенной цели.

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Если бы у нас была машина времени и мы отправились на 120 миллионов лет назад в ранний меловой или юрский период, мы бы увидели динозавров с полосатыми хвостами и красными гребнями, примитивных птиц с радужными перьями и леса, в которых преобладали гигантские древовидные папоротники. Но мы едва бы заметили своих ближайших родственников — млекопитающих, пишет Popular Science.

В новом исследовании ученые обнаружили, что ранние млекопитающие были маленькими, строго ночными и в целом менее яркими, чем сегодня. Новая работа ученых из Гентского университета стало первым, которое рассматривает ранних млекопитающих в полном цвете. Авторы исследования использовали передовые методы визуализации ископаемых и тщательное изучение пигментообразующих клеток, присутствующих у современных млекопитающих. В результате ученым удалось выяснить, как на самом деле выглядели наши давно утерянные родственники.

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Команда исследовала пять различных образцов, представляющих пять отдельных групп, и обнаружили поразительное отсутствие разнообразия. Все исследованные ранние окаменелости млекопитающих показали, что вымершие животные имели неузорчатую, темно-коричневую шерсть. Открытие может показаться не слишком любопытным, однако его результаты впервые продемонстрировали то, о чем ранее ученые могли лишь догадываться.

Предыдущие исследования уже предполагали, что ранние пред-млекопитающие и более поздние настоящие млекопитающие были довольно миниатюрными. Большинство из них были не крупнее грызунов, а их период активности приходился на ночь, чтобы избегать хищников.

По словам соавтора исследования, эволюционного биолога из Гентского университета в Бельгии Мэтью Шоуки, современные млекопитающие виды демонстрируют оттенки от фиолетового до оранжевого, а также разнообразные узоры. Цвет меха не только эстетичен, но также является многофункциональной адаптацией, которая может служить различным целям, в том числе:

терморегуляция;

маскировка;

привлечение партнера;

общение;

защита.

В то же время понимание того, как выглядели ранние млекопитающие, помогает нам понять, как они жили и когда эволюционировало все нынешнее разнообразие. По словам Шоуки, результаты их с коллегами исследования, по сути, подтверждают то, что ученые знали и ранее — размер, окраска и разнообразие ранних млекопитающих были весьма ограничены.

Художественная реконструкция окраски шерсти пяти юрских млекопитающих Фото: Chuang Zhao/Ruoshuang Li

В ходе исследования ученые также создали базу данных современных млекопитающих. Они использовали спектрофотометрию для количественной оценки цвета 116 современных видов и электронный микроскоп для тщательного изучения меланосом каждого из образцов. Ученые обнаружили корреляции между цветом шерсти и формой и размером меланосом и использовала эти тенденции для построения прогностической модели.

Затем ученые сделали тот же экстремальный, крупный план шести очень хорошо сохранившихся окаменелостей возрастом около 165–120 миллионов лет, найденных на северо-востоке Китая. Команда обнаружила, что окаменелые меланосомы были очень похожи друг на друга: овальной формы и среднего размера, как правило, без крайностей, присущих некоторым ныне живущим млекопитающим. В целом, вымершие виды показали гораздо меньшее разнообразие, чем современные.

Теперь ученые предполагают, что ранние млекопитающие, вероятно, застряли в узкой экологической и эволюционной полосе до вымирания динозавров. Впрочем, недавние исследования также обнаружили доказательства более ранних событий диверсификации — приблизительно за 30 миллионов лет до вымирания динозавров.

Ранее Фокус писал о том, что Земля была гораздо заметнее для инопланетян в Юрский период.